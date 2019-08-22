Экономика

Глава Кузбасса предложил пакет мер для развития угледобывающей отраслиРИА Новости 07:47

2 фото
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил для развития угольной отрасли установить общий долгосрочный тариф на железнодорожные перевозки, рассмотреть возможность приоритетного развития Восточного полигона и решить проблему ветхого и аварийного жилья в течение трех лет.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Минэнерго и РЖД синхронизируют развитие БАМа и Транссиба с угольной стратегией

Финмаркет10:35

Цивилев предложил Путину ввести долгосрочный ж/д тариф для угольщиков

Интерфакс - Россия08:18

Глава Кузбасса: развитие БАМа и Транссиба позволит усилить угольную промышленность

ТАСС08:01

Глава Кузбасса предложил пакет мер для развития угледобывающей отрасли

РИА Новости07:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:14, Ашберн
Кино

Фонд кино в сентябре объявит конкурсы на поддержку снятых в 2019 году фильмов

Фонд кино в сентябре объявит конкурсы на поддержку фильмов, находящихся в производстве в 2019 году.
Обновлено в 10:03
Политика

Трамп выразил желание вернуть Россию в G8

Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России к работе группы 7 ведущих мировых держав и возобновление формата «большой восьмерки».
Обновлено 20 августа в 15:27
Происшествия

Черемушкинский суд на 15 тысяч рублей оштрафовал москвичку за плакат о пристройстве котят

Обновлено в 13:01
Космос

Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным

По данным портала Phys.org, образец, вызвавший вопросы у Немчина, был доставлен на Землю в 1971 году и стал одним из камней, добытых в рамках миссии "Апполон-14".
Обновлено 20 августа в 03:20
Космос

С Байконура стартовала ракета «Союз» с роботом Федором на борту

22 августа 2019 года в 6 часов 38 минут по московскому времени с космодрома Байконур стартовал корабль Союз МС-14 с роботом по имени Фёдор на борту.
Обновлено в 00:50
Происшествия

В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки

Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29
Происшествия

В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских

Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Общество

Роскачество проверило электрочайники на безопасность

Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:20
Игры

В сети появились первые скриншоты ремейка XIII

Французский издатель Microids показал первые скриншоты ремейка культового шутера XIII, который недавно отложили на 2020 год.
Обновлено в 11:07
Политика

Мария Захарова станцевала лезгинку

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку.
Обновлено в 12:47
Политика

Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Политика

Путин напомнил об опасностях угледобычи в России

«Рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом», — сказал Путин.
Обновлено в 09:06
Авто

Названы самые «мужские» марки автомобилей

Обновлено в 11:50
Политика

Индия может закупить российские ракетные двигатели РД-180

Обновлено в 10:12
Общество

Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю

Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 04:55
Музыка

Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Обновлено в 10:57
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет беспилотника «Форпост-Р»

Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором совершает свой первый полет модернизированный "Форпост" - беспилотник "Форпост-Р".
Обновлено в 12:06
Происшествия

Найденную в лесу девочку доставили на вертолете в Нижний Новгород

Обновлено в 03:56
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Политика

Раскольник Филарет обвинил раскольника Епифания в неверии в Бога

Глава раскольнической Украинской православной церкви "Киевского патриархата" (УПЦ "КП") Филарет обрушился с критикой в отношении главаря другой раскольнической церкви "ПЦУ", призывая я отозвать письмо о закрытии счетов УПЦ "КП" и в дальнейшем не вмешиваться в ее дела.
Обновлено в 12:13
Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Наука

ВОЗ не нашла вреда для здоровья от микропластика в питьевой воде

В целом, ВОЗ не нашла реальных доказательств предполагаемого вреда от микропластика в питьевой воде для человеческого здоровья.
Обновлено в 12:15
Общество

Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга

Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.
Обновлено в 12:29
Теннис

Шарапова в первом круге US Open сыграет с Сереной Уильямс

Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира «Большого шлема» US Open сыграет с американкой Сереной Уильямс.
Обновлено в 12:23
Футбол

Дибала высказался по поводу пожаров в Амазонии

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала выразил обеспокоенность по поводу того, что происходит в Амазонии.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие

В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД

В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.
Обновлено в 11:53
Политика

Путин вновь ответил на вопрос о планах после 2024 года

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё вновь ответил на вопрос журналистов о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 13:29
Шоу-бизнес

Анну Седокову заподозрили в романе с женатым баскетболистом

Обновлено в 09:31
Происшествия

При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое

Число пострадавших при пожаре в цехе по производству свечей на территории склада в Петербурге возросло до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС.
Обновлено в 11:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное