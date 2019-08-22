Экономика
Глава Кузбасса предложил пакет мер для развития угледобывающей отраслиРИА Новости 07:47
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил для развития угольной отрасли установить общий долгосрочный тариф на железнодорожные перевозки, рассмотреть возможность приоритетного развития Восточного полигона и решить проблему ветхого и аварийного жилья в течение трех лет.
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