Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил для развития угольной отрасли установить общий долгосрочный тариф на железнодорожные перевозки, рассмотреть возможность приоритетного развития Восточного полигона и решить проблему ветхого и аварийного жилья в течение трех лет.

Наука Отказ от курения может повлиять положительно на здоровье По данным американских врачей, отказ от курения повлиял на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.

Политика Песков назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом» Планы президента США Дональда Трампа насчет датского острова Песков назвал «международным шопингом».

Хоккей «Ак Барс» одолел «Локомотив» на Кубке ЛЖД У ярославского клуба точными бросками отличились Антон Ландер (8) и Степан Санников (30).

Здоровье Медики назвали способы лечения синдрома беспокойных ног Медики назвали способы лечения синдрома беспокойных ног, а также назвали причины его возникновения.

Происшествия ВВС: с зараженными радиацией в больнице Архангельска контактировали 90 человек С пострадавшими при взрыве на полигоне Нёнокса, которых привезли в Архангельскую больницу, входило в контакт примерно 90 человек, передает «Русская служба Би-би-си».

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Политика Возвращение в G8 не является самоцелью для России — Песков Возвращение в «Большую семерку», бывшую «Большую восьмерку», не является самоцелью для России, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33» Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.

Здоровье Комары принесли в Россию смертельные тропические лихорадки В Центральной России могут распространиться смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.

Происшествия На Камчатке ищут троих пропавших рыбаков На Камчатке спасатели присоединились к поисковой операции в районе мыса «Опасный» (Авачинский залив), где пропали трое рыбаков, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Происшествия «Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.

Происшествия Китайский мальчик заработал косоглазие из-за смартфона У девятилетнего жителя китайского города Хэфэй развилось косоглазие от чрезмерного увлечения играми на смартфоне.

Армия и оружие Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии Минобороны России опубликовало на своем сайте архивный документ с ультиматумом генерала Федора Толбухина румынским и немецким войскам, оккупировавшим Молдавию.

Политика Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".

Общество Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.

Теннис Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом круге US Open Российская теннисистка Мария Шарапова уже в первом круге встретится с американкой Сереной Уильямс, посеянной на соревнованиях под восьмым номером.

Авто Выпуск кроссовера Toyota RAV4 наладят в России Toyota запускает производство четвертого поколения модели RAV4 на заводе Санкт-Петербурге 1 октября.

Происшествия ОМОН приехал в кемеровское село из-за массовой драки с цыганами Сотрудники ОМОНа прибыли в село Подгорное Кемеровской области из-за массовой драки между цыганами и местными жителями.

Происшествия В Екатеринбурге троих полицейских задержали по делу об изнасиловании Против сотрудников МВД возбуждено уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Космос Мир: Ученые обнаружили черную дыру, поглощающую нейтронную звезду Ученые все еще продолжают анализировать гравитационно-волновые наблюдения, чтобы подтвердить точный размер этих двух объектов, однако первичные данные указывают на то, что наиболее вероятным объяснением полученных данных является событие поглощения нейтронной звезды черной дырой.