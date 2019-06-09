Общество
Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в КанадеГазета.Ru 10:13
Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил оказать поддержку жителям города Киселевск, которые захотели получить убежище в Канаде, сообщает РИА "Новости" Как заявили в администрации региона, Цивилев поручил своим замам и мэру города Киселевска встретиться с жителями.
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