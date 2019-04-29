Общество

Глава Кузбасса осудил медсестер, голодавших из-за сокращенияМР7.ру вчера в 15:33

Губернатор Кемеровской области единоросс Сергей Цивилев осудил медсестер акушерского отделения из Анжеро-Судженска, объявлявших голодовку из-за массового сокращения, сообщает «Новая газета».
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«Объявлять голодовку – это опорочить Кузбасс»: Цивилев раскритиковал медсестер, протестующих из-за массовых сокращений

Новая газетавчера в 09:21

«Выбили всех из работы»: губернатор Кузбасса рассказал о «голодовках» санитарок в Анжеро-Судженске

Газета Кемеровавчера в 03:01

«Никто этим не занимается»: Сергей Цивилев прокомментировал голодовку кузбасских медсестер

Комсомольская правда - Кемерововчера в 04:58

«Голодовки-то не было»: губернатор Кузбасса о медсёстрах в Анжеро-Судженске

Сибдеповчера в 07:15

Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске

РИА Новостивчера в 07:21

«Опорочили Кузбасс на весь мир». Цивилев остался недоволен голодовкой медсестер в Анжеро-Судженске

ФедералПрессвчера в 02:56

Сергей Цивилёв пояснил свою позицию по голодовке медиков в Анжеро-Судженске

Город новостейвчера в 02:54
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Происшествия

В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии с наркотиками

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области трем сотрудниками регионального управления Росгвардии предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).
Обновлено в 03:17
Общество

На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме

На одной из свадебных церемоний во Львове заметили гостей в нарядах, напоминающих обмундирование солдат вермахта.
Обновлено вчера в 19:47
Армия и оружие

Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию

Обновлено вчера в 17:41
Политика

Саакашвили оценил заявление Путина о его гражданстве

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство заявил, что его "притесняла" Россия.
Обновлено вчера в 11:55
Экономика

Utair может прекратить работу из-за долгов

Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие

Для финских военных модернизировали копию автомата Калашникова

Rk (Rynnäkkökivääri – штурмовая винтовка) изготавливается компаниями Valmet и SAKO на базе автомата Калашникова по лицензии, приобретенной еще в 1960 году.
Обновлено в 03:18
Технологии

Названы новые профессии на рынке труда в России

В ВНИИ труда составили список новых профессий, появившихся в России в последние годы, сообщает RT.
Обновлено в 02:01
Общество

Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов

Среди архивных снимков встречаются не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из биографий, их воспоминания.
Обновлено вчера в 22:31
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору мяса для шашлыка

Роспотребнадзор в преддверии майских праздников составил список рекомендаций по выбору мяса для шашлыка.
Обновлено в 01:34
Энергетика

«Белнефтехим» назвал сроки восстановления работы нефтепровода «Дружба»

По данным Белорусского государственного концерна по нефти и химии «Белнефтехим», на полное восстановление работы нефтепровода «Дружба» уйдет несколько месяцев непрерывной, тяжелой работы.
Обновлено в 02:47
Общество

Издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте»

Иск подан в рамках так называемого антипиратского законодательства: издательство добивается защиты своих авторских и смежных прав в интернете, предметом разбирательства стала аудиокнига по роману «Темный лес» китайского писателя Лю Цысиня в переводе Ольги Глушковой (псевдоним — Дмитрий Накамура).
Обновлено в 00:00
Здоровье

Чувство голода после еды может быть сигналом о диабете

Обновлено вчера в 13:22
Политика

США препятствуют выводу беженцев из «Рукбана» в Сирии

Операция по выводу беженцев из сирийского лагеря «Рукбан» идет очень медленно. США пытаются сохранить беженцев в качестве живого щита.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины пригласили Филиппа Киркорова в гости

Лиза и Гарри Галкины пригласили Филиппа Киркорова в гости.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица

Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено вчера в 12:19
Армия и оружие

В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Футбол

Шахов: «Оренбург» не заслуживал поражения от «Арсенала». Хорошо, что отыгрались

Считаю, что поражения в этой игре мы не заслуживали. Хорошо, что удалось отыграться.
Обновлено в 02:40
Общество

Самый большой в Крыму автокемпинг открылся на западе полуострова

Обновлено в 03:26
Общество

Император Японии сегодня отречется от престола

Сегодня, 30 апреля, император Японии Акихито (85 лет) отрекается от Хризантемового трона, который занимал на протяжении 30 лет.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области

Обновлено вчера в 07:36
Футбол

«Монпелье» продлил контракт с главным тренером

"Монпелье" объявил о продлении контракта с главным тренером Мишелем Тер-Закаряном. Новое соглашение рассчитано до июня 2021 года.
Обновлено вчера в 08:07
Музыка

Краснодарские школьники спели на уроке «Владимирский централ»

Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Общество

В Китае приговорили канадца к смертной казни за торговлю наркотиками

В январе Канада запросила помилование для приговорённого к казни в Китае соотечественника Роберта Ллойда Шелленберга, которого китайский суд приговорил к смертной казни за контрабанду наркотиков.
Обновлено в 02:53
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

Курс рубля на открытии торгов снижается по отношению к доллару и евро. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Красноярские врачи оживили замерзшего мужчину

Обновлено в 02:41
Футбол

Олег Кононов: «Не выпускать Глушакова? У меня другое мнение»

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после матча 26-го тура РПЛ с "Рубином" (1:1) прокомментировал решение выпустить в стартовом составе капитана команды Дениса Глушакова.
Обновлено вчера в 15:09
Общество

Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Кино

Третьи «Фантастические звери» выйдут в 2021 году

Объявлена дата релиза третьего фильма кинофрашизы "Фантастические звери".
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Авто

Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 02:49
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Сергей Евгеньевич Цивилёв
Российский политик
Российский политик. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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