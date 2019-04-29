Общество
Глава Кузбасса осудил медсестер, голодавших из-за сокращенияМР7.ру вчера в 15:33
Губернатор Кемеровской области единоросс Сергей Цивилев осудил медсестер акушерского отделения из Анжеро-Судженска, объявлявших голодовку из-за массового сокращения, сообщает «Новая газета».
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«Выбили всех из работы»: губернатор Кузбасса рассказал о «голодовках» санитарок в Анжеро-Судженске
Газета Кемеровавчера в 03:01
«Никто этим не занимается»: Сергей Цивилев прокомментировал голодовку кузбасских медсестер
Комсомольская правда - Кемерововчера в 04:58
«Опорочили Кузбасс на весь мир». Цивилев остался недоволен голодовкой медсестер в Анжеро-Судженске
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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области трем сотрудниками регионального управления Росгвардии предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).
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Саакашвили оценил заявление Путина о его гражданстве
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Энергетика
«Белнефтехим» назвал сроки восстановления работы нефтепровода «Дружба»
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Издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте»
Иск подан в рамках так называемого антипиратского законодательства: издательство добивается защиты своих авторских и смежных прав в интернете, предметом разбирательства стала аудиокнига по роману «Темный лес» китайского писателя Лю Цысиня в переводе Ольги Глушковой (псевдоним — Дмитрий Накамура).
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Здоровье
Чувство голода после еды может быть сигналом о диабете
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США препятствуют выводу беженцев из «Рукбана» в Сирии
Операция по выводу беженцев из сирийского лагеря «Рукбан» идет очень медленно. США пытаются сохранить беженцев в качестве живого щита.
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Лиза и Гарри Галкины пригласили Филиппа Киркорова в гости
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Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
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Шахов: «Оренбург» не заслуживал поражения от «Арсенала». Хорошо, что отыгрались
Считаю, что поражения в этой игре мы не заслуживали. Хорошо, что удалось отыграться.
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Император Японии сегодня отречется от престола
Сегодня, 30 апреля, император Японии Акихито (85 лет) отрекается от Хризантемового трона, который занимал на протяжении 30 лет.
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Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области
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«Монпелье» продлил контракт с главным тренером
"Монпелье" объявил о продлении контракта с главным тренером Мишелем Тер-Закаряном. Новое соглашение рассчитано до июня 2021 года.
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Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
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Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курс рубля на открытии торгов снижается по отношению к доллару и евро. Это следует из данных Московской биржи.
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Красноярские врачи оживили замерзшего мужчину
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Олег Кононов: «Не выпускать Глушакова? У меня другое мнение»
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Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.
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Третьи «Фантастические звери» выйдут в 2021 году
Объявлена дата релиза третьего фильма кинофрашизы "Фантастические звери".
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Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая.
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