Общество
Цивилев отреагировал на просьбу жителей Киселевска об убежище в КанадеРИА Новости 07:47
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил мэру Киселевска и своим заместителям встретиться с жителями города, обратившимися к премьер-министру Канады с просьбой предоставить им убежище, и найти способы решить проблему, сообщает пресс-служба администрации региона.
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Отчаявшиеся киселевчане попросили о спасении премьер-министра Канады
Московский комсомолец Кузбассвчера в 07:12
«Весь мир увидел наш черный снег». Жители Киселевска попросили убежища у премьер-министра Канады
ФедералПресс08 июня в 05:36
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:30, Ашберн
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Замдиректора ФСИН назвал Голунова «образцовым арестантом»
Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко назвала назначенные ему условия домашнего ареста максимально жесткими: он находится в квартире матери, по месту регистрации, общаться ему разрешено только с матерью, братом, адвокатами и следователями, пользоваться средствами связи или выходить на улицу ему нельзя.
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Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
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Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе
Число находящихся в боеготовности американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на сегодняшний день составляет "единицы", пишет газета Air Force Times со ссылкой на данные комитета палаты представителей конгресса США по вооруженным силам.
Обновлено в 06:33
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Шнуров написал стихи в поддержку Голунова
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Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади
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Черные циферблаты комбинации приборов означают, что Ghost 2021 модельного года получит полностью цифровую панель приборов и широкий экран информационно-развлекательной системы.
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Шахтеры перекрыли трассу во Львовской области из-за долгов по зарплате
Сотрудники шести шахт во Львовской области не вышли на работу и перекрыли трассу международного значения Львов – Рава-Русская.
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Мария Шарапова получила wild card на турнир на Мальорке
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В Сочи прошла церемония открытия кинофестиваля «Кинотавр»
В минувшее воскресенье прошла торжественная церемония открытия юбилейного 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».
Обновлено в 07:45
Политика
В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова
Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.
Обновлено в 08:54
Экономика
Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы
Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Меган Маркл блеснула «кольцом вечности» на дне рождения королевы
На руках у Меган Маркл были короткие тёмные перчатки. Она сняла их, чтобы приветствовать зрителей, и блеснула россыпью бриллиантов.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Крыму ФСБ задержала восемь членов ячейки «Хизб-ут-Тахрир»
Три предполагаемых организатора и пять членов запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Хизб-ут-Тахрир" задержаны в Симферопольском районе Крыма, а также в городах Алушта и Белогорск.
Обновлено в 09:07
Общество
Россиян ожидает короткая рабочая неделя
Наступившая рабочая неделя станет короткой с дополнительным выходным в среду.
Обновлено вчера в 17:49
Кино
Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077
Обновлено в 02:05
Происшествия
Руководитель «Агоры» опубликовал первые результаты анализов Голунова
Эксперты МВД не нашли следов наркотических средств на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков (Голунова защищают адвокаты этой организации).
Обновлено в 03:56
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
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В мышиной печени обнаружили долгожителей
Обновлено 07 июня в 10:57
Общество
Земфира выступила в поддержку Ивана Голунова
Земфира поддержала задержанного корреспондента «Медузы» Голунова.
Обновлено в 06:45
Наука
В бирманском янтаре нашли 40 морских и сухопутных беспозвоночных
Палеонтологи обнаружили в куске бирманского янтаря как минимум 40 особей различных беспозвоночных, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
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Футбол
Адвокат: Суд не разрешает Мамаеву видеться с детьми
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Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста Камболова
Клуб российской премьер-лиги «Краснодар» объявил о переходе полузащитника Руслана Камболова, который ранее выступал за «Рубин».
Обновлено в 08:44
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Константин Богомолов публично извинился перед Оксаной Лаврентьевой
На фестивале «Кинотавр» Константин Богомолов встретился с Оксаной Лаврентьевой и ее мужем, писателем Александром Цыпкиным.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Суд отказал следствию в просьбе отправить Ивана Голунова под стражу
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили под домашний арест до 7 августа.
Обновлено вчера в 05:54