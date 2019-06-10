Общество
Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в КанадеГазета.Ru 12:03
Жители города Киселевска Кемеровской области обратились к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой предоставить им статус беженцев в Канаде.
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Власти Кузбасса отреагировали на обращение жителей Киселевска к премьеру Канады
Московский комсомолец Кузбасс12:03
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