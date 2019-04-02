Политика

Глава Курска Николай Овчаров подал в отставкуKurskcity.ru 03:29

Очередное заседание Курского горсобрания пошло не по плану. Вместо рассмотрения вопросов о присвоении звания Почетного гражданина Курска депутатам пришлось рассматривать вопрос о досрочном сложении полномочий главы города Николая Овчарова.
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Депутаты Курска приняли отставку мэра

Российская газета06:39

Мэр Курска Николай Овчаров подал в отставку

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Исполняющим обязанности главы Курска назначили Сергея Малахова

Курские известия04:30

Депутаты горсобрания Курска одобрили досрочную отставку мэра

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Курские политики и политологи о том, каким должен быть новый глава города

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Кто может сменить Николая Овчарова на посту мэра Курска?

46ТВ10:53

Николай Овчаров рассказал, что сделал за 11 лет на посту мэра Курска

Друг для друга (Курск)09:53
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:55, Ашберн
Авто

Кроссовер Chery Tiggo 8 обновился и стал мощнее

Обновлено в 02:17
Происшествия

Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга

По предварительным данным, мощность взрывного устройства, сработавшего в Петербургской военной академии имени Можайского, составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 12:21
Экономика

Биткоин подорожал более чем на 15 процентов

Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, увеличилась во вторник более чем на 15 процентов. Это следует из данных CoinMarketCap.
Обновлено в 03:38
Авто

Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке

Обновлено 31 марта в 14:00
Общество

Саркофаг с мумиями обнаружили в Египте

Саркофаг эпохи Птолемеев, в котором находилась две мумии, обнаружен в ходе раскопок в Египте.
Обновлено в 05:16
Политика

Тимошенко не поддержит Зеленского во втором туре президентской гонки

Обновлено в 06:38
Культура

В Екатеринбург летит министр культуры Мединский

Обновлено 31 марта в 23:20
Политика

Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие

На Су-57 установлены лазерные турели, как в «Звездных войнах»

Турели лазерной обработки вражеских средств ИК поиска и наведения размещены за кабиной пилота в верхней части фюзеляжа и под ним.
Обновлено в 03:59
Футбол

Кикнадзе: клубы поддержали нашу позицию по онлайн-каналу «Зенита»

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что клубы Российской футбольной премьер-лиги поддержали его позицию по онлайн-каналу петербургского "Зенита" "Z+".
Обновлено в 10:55
Происшествия

Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга рассказали о пытках

Как пишет «Медиазона», один из обвиняемых Мухамадюсуп Эрматов рассказал члену петербургского ОНК Яне Теплицкой, что до официального ареста он находился в «секретной тюрьме ФСБ», где с 6 апреля по 11 мая 2017 года его держали прикованным к батарее с мешком на голове и пытали током, чтобы он признался, что знаком с исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым и что он якобы передал ему бомбу.
Обновлено в 10:34
Авто

В сети появились первые изображения новой Lada 4х4

Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено вчера в 09:18
Шоу-бизнес

«Случилось чудо»: в Сети оценили преображение музы Евгения Петросяна

Преображение подруги Петросяна было связано со съемками на телевидении.
Обновлено в 04:00
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Общество

В Москве наградили лучших участников олимпиады «Я – профессионал»

106 золотых медалей вручили на торжественной церемонии награждения олимпиады «Я — профессионал», которая прошла во вторник, 2 апреля, в московском Центре международной торговли.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие

Боевики убили семью в лагере «Эр-Рукбан» за поддержку властей Сирии

Боевики убили пару беженцев в лагере «Эр-Рукбан» за то, что они выразили поддержку властям Сирии, заявил координатор комитета национального примирения Сирии Ахмед Мунир.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие

НАТО обсудит расширение военного присутствия в Черном море

«Совершенно секретно»: Министр иностранных дел стран НАТО 3-4 апреля собираются обсудить расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия

Суд арестовал таксиста, сбившего сотрудника ГИБДД в Москве

Пресненский суд отправил в СИЗО таксиста, сбившего в минувшее воскресенье сотрудника ГИБДД в Москве, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках

Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Серийный убийца приговорен в Москве к пожизненному заключению

Обновлено в 06:59
Здоровье

Больного раком ребенка несколько лет лечили от простуды

В Забайкалье девочку с увеличенными лимфоузлами несколько лет лечили от простуды.
Обновлено в 11:15
Общество

Пьеха, Сокуров и Фирсов могут вновь оказаться «недостаточно почетными»

Напомним, на звание в 2019 году претендуют певица Эдита Пьеха, которую выдвигают уже в 16-й раз, режиссер Александр Сокуров, для которого это тоже далеко не первая номинация, и ученый-социолог Борис Фирсов.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Акционер S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец группы компаний S7 Наталия Филева разбилась в авиакатастрофе.
Обновлено вчера в 00:23
Авто

Стартовало производство экономичного Lada Largus

Сегодня на ГК «АТС» официально запущено производство второй серийной модели Lada Largus CNG, работающей на метане.
Обновлено в 06:26
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» и сократил счет в серии

Обновлено в 12:52
Политика

Фарион назвала Зеленского «оно» и потребовала посадить его в тюрьму

Экс-депутат Верховной Рады от «Свободы» Ирина Фарион призвала посадить в тюрьму победителя первого тура президентских выборов Владимира Зеленского за то, что во время прямого включения из предвыборного штаба он общался со своими соратниками на русском языке.
Обновлено в 11:38
Технологии

Ozon меняет лого и начинает масштабный ребрендинг

Российский интернет-ритейлер Ozon, одна из лидирующих компаний на рынке, объявил о начале масштабного ребрендинга.
Обновлено в 05:34
Транспорт

Власти Москвы утвердили названия четырех новых станций метро

Президиум правительства Москвы во вторник утвердил названия четырех строящихся станций метро.
Обновлено в 06:55
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Общество

Московские школы после отравлений подали иск к поставщику питания

Московские школы № 1210 и № 1554 в феврале и марте подали иски против поставщика питания «Московский школьник».
Обновлено в 12:38
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