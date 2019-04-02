Политика
Глава Курска Николай Овчаров подал в отставкуKurskcity.ru 03:29
Очередное заседание Курского горсобрания пошло не по плану. Вместо рассмотрения вопросов о присвоении звания Почетного гражданина Курска депутатам пришлось рассматривать вопрос о досрочном сложении полномочий главы города Николая Овчарова.
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Авто
Кроссовер Chery Tiggo 8 обновился и стал мощнее
Обновлено в 02:17
Происшествия
Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга
По предварительным данным, мощность взрывного устройства, сработавшего в Петербургской военной академии имени Можайского, составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 12:21
Экономика
Биткоин подорожал более чем на 15 процентов
Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, увеличилась во вторник более чем на 15 процентов. Это следует из данных CoinMarketCap.
Обновлено в 03:38
Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00
Общество
Саркофаг с мумиями обнаружили в Египте
Саркофаг эпохи Птолемеев, в котором находилась две мумии, обнаружен в ходе раскопок в Египте.
Обновлено в 05:16
Культура
В Екатеринбург летит министр культуры Мединский
Обновлено 31 марта в 23:20
Политика
Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
На Су-57 установлены лазерные турели, как в «Звездных войнах»
Турели лазерной обработки вражеских средств ИК поиска и наведения размещены за кабиной пилота в верхней части фюзеляжа и под ним.
Обновлено в 03:59
Футбол
Кикнадзе: клубы поддержали нашу позицию по онлайн-каналу «Зенита»
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что клубы Российской футбольной премьер-лиги поддержали его позицию по онлайн-каналу петербургского "Зенита" "Z+".
Обновлено в 10:55
Происшествия
Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга рассказали о пытках
Как пишет «Медиазона», один из обвиняемых Мухамадюсуп Эрматов рассказал члену петербургского ОНК Яне Теплицкой, что до официального ареста он находился в «секретной тюрьме ФСБ», где с 6 апреля по 11 мая 2017 года его держали прикованным к батарее с мешком на голове и пытали током, чтобы он признался, что знаком с исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым и что он якобы передал ему бомбу.
Обновлено в 10:34
Авто
В сети появились первые изображения новой Lada 4х4
Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено вчера в 09:18
Шоу-бизнес
«Случилось чудо»: в Сети оценили преображение музы Евгения Петросяна
Преображение подруги Петросяна было связано со съемками на телевидении.
Обновлено в 04:00
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Общество
В Москве наградили лучших участников олимпиады «Я – профессионал»
106 золотых медалей вручили на торжественной церемонии награждения олимпиады «Я — профессионал», которая прошла во вторник, 2 апреля, в московском Центре международной торговли.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Боевики убили семью в лагере «Эр-Рукбан» за поддержку властей Сирии
Боевики убили пару беженцев в лагере «Эр-Рукбан» за то, что они выразили поддержку властям Сирии, заявил координатор комитета национального примирения Сирии Ахмед Мунир.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
НАТО обсудит расширение военного присутствия в Черном море
«Совершенно секретно»: Министр иностранных дел стран НАТО 3-4 апреля собираются обсудить расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
Суд арестовал таксиста, сбившего сотрудника ГИБДД в Москве
Пресненский суд отправил в СИЗО таксиста, сбившего в минувшее воскресенье сотрудника ГИБДД в Москве, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Здоровье
Больного раком ребенка несколько лет лечили от простуды
В Забайкалье девочку с увеличенными лимфоузлами несколько лет лечили от простуды.
Обновлено в 11:15
Общество
Пьеха, Сокуров и Фирсов могут вновь оказаться «недостаточно почетными»
Напомним, на звание в 2019 году претендуют певица Эдита Пьеха, которую выдвигают уже в 16-й раз, режиссер Александр Сокуров, для которого это тоже далеко не первая номинация, и ученый-социолог Борис Фирсов.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Акционер S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец группы компаний S7 Наталия Филева разбилась в авиакатастрофе.
Обновлено вчера в 00:23
Авто
Стартовало производство экономичного Lada Largus
Сегодня на ГК «АТС» официально запущено производство второй серийной модели Lada Largus CNG, работающей на метане.
Обновлено в 06:26
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» и сократил счет в серии
Обновлено в 12:52
Политика
Фарион назвала Зеленского «оно» и потребовала посадить его в тюрьму
Экс-депутат Верховной Рады от «Свободы» Ирина Фарион призвала посадить в тюрьму победителя первого тура президентских выборов Владимира Зеленского за то, что во время прямого включения из предвыборного штаба он общался со своими соратниками на русском языке.
Обновлено в 11:38
Технологии
Ozon меняет лого и начинает масштабный ребрендинг
Российский интернет-ритейлер Ozon, одна из лидирующих компаний на рынке, объявил о начале масштабного ребрендинга.
Обновлено в 05:34
Транспорт
Власти Москвы утвердили названия четырех новых станций метро
Президиум правительства Москвы во вторник утвердил названия четырех строящихся станций метро.
Обновлено в 06:55
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Общество
Московские школы после отравлений подали иск к поставщику питания
Московские школы № 1210 и № 1554 в феврале и марте подали иски против поставщика питания «Московский школьник».
Обновлено в 12:38