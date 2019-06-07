Экономика
Глава Крыма прокомментировал рейтинг регионов АСИРИА Новости вчера в 07:13
Глава Крыма Сергей Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что у каждого региона есть свои "фишки" вне зависимости от места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).
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Приморский край не вошел в топ-30 нацрейтинга инвестиционного климата. Комментирует бизнес
PrimaMedia.ruвчера в 05:00
СевГУ улучшил свои позиции в Национальном рейтинге вузов
Информационный канал Севастополя05 июня в 01:59
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 00:56, Ашберн
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В Приамурье возбудили дело против высокопоставленного полицейского
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