Экономика

Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИТАСС 03:25

Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
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Губернатор Камчатского края: регион поднялся в рейтинге АСИ благодаря системной работе

ТАСС18:43

Названы самые перспективные регионы России

Lenta.ru09:43

Приморский край не вошел в топ-30 нацрейтинга инвестиционного климата. Комментирует бизнес

PrimaMedia.ru05:00

Минниханов поручил главам районов еженедельно докладывать о развитии малого и среднего бизнеса

Татар-информ07:26

Москву впервые признали лучшей по инвестклимату в России

РБК05:08

Главы регионов объяснили результаты рейтинга инвестиционного климата АСИ

REGNUM07:05

Минниханов: Татарстану нужно еще работать для улучшения отношения к бизнесу

РИА Новости08:19
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Футбол

Сборная Украины разгромила команду Сербии в отборочном матче Евро-2020

Сборная Украины по футболу победила команду Сербии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 20:42
Общество

Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию

Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено 05 июня в 11:08
Происшествия

МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»

Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:30
Политика

США и Мексика достигли соглашения по иммиграции

Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по иммиграционному вопросы, запланированное на понедельник введение таможенных пошлин приостановлено.
Обновлено в 21:01
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено в 17:46
Общество

Депутат из Ленобласти предложил запретить притоны с секс-роботами

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете организации борделей и притонов, оборудованных секс-куклами и секс-роботами.
Обновлено в 20:29
Политика

Зеленский поблагодарил депутатов Рады за «пробивание дна»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам Верховной Рады. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».
Обновлено в 17:50
Общество

В Лондоне построят небоскреб с огромным бассейном на крыше

В следующем году в Лондоне начнется строительство уникального небоскреба.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Политика

В «Газпроме» подтвердили готовность поставлять газ Украине со скидкой

Миллера, который провёл очередную встречу с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко (оба – Украина), цитирует ТАСС: Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время.
Обновлено в 09:15
Политика

В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено в 10:41
Политика

Президент Венесуэлы обвинил США в «проплаченной» критике

США получают деньги за критику в адрес властей Венесуэлы, заявил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.
Обновлено в 20:45
Общество

Бывший муж осужденной в США Осиповой предложил ей совместную опеку

Брайан Мобли, бывший муж осужденной в США российской гражданки Богданы Осиповой, заявил РИА Новости, что предлагал и по-прежнему предлагает ей совместную опеку над детьми, из-за вывоза которых ее осудили.
Обновлено в 20:05
Общество

Турист открыл сейф, который не поддавался 40 лет

Обновлено в 13:45
Происшествия

Катер врезался в опору моста в Петербурге

Катер, в котором находились пассажиры, врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:30
Космос

Жители 70 стран дадут имена планетным системам

Международный астрономический союз объявил о начале конкурса NameExoWorlds, в ходе которого жители 70 стран смогут дать имена выбранным астрономами планетным системам.
Обновлено в 11:12
Авто

Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты

Обновлено вчера в 11:05
Энергетика

Новак не видит риска для России в росте добычи сланцевой нефти в США

Рост добычи сланцевой нефти в США не является риском для России, сейчас её доля на рынке составляет около 11% и планируется сохранять добычу на достигнутых уровнях, сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу НТВ на полях ПМЭФ.
Обновлено в 12:35
Происшествия

Власти не исключили «заказ» в деле журналиста Ивана Голунова

Связь задержания Голунова с профессиональной деятельностью, а именно, с расследованием рынка похоронных услуг в Москве, озвучили изданию представители силовиков, чиновник администрации президента и собеседники «Проекта», близкие к Кремлю.
Обновлено в 17:34
Экономика

СМИ сообщили о выводе иностранцами $1 млрд из России за пять месяцев

В течение пяти месяцев 2019 года иностранные инвесторы вывели с российского рынка акций более $1 млрд, подсчитала газета «Коммерсантъ» на основе отчета инвестбанка BofA Merrill Lynch, учитывающего данные EPFR.
Обновлено в 20:39
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актером

Путин назвал Зеленского "хорошим специалистом в области, в которой до сих пор работал".
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Лолита матом ответила на решение суда по долгам за ЖКХ

Обновлено в 18:28
Здоровье

Ученые рассказали, почему фастфуд опасен для детей

Обновлено в 19:00
Здоровье

Отечественный препарат для лечения рака готовят к регистрации в РФ

Стимулирующий уничтожение раковых клеток препарат отечественного производства подготавливают к регистрации в РФ.
Обновлено в 10:46
Гаджеты

Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei

Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Общество

Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме

Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 14:03
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Авто

Обновленная Mazda 3 готовится к продажам в России

Для российского рынка будут представлены переднеприводные Mazda 3, с атмосферным бензиновым движком - 1,5 л и 6-ти ступенчатой механической коробкой передач.
Обновлено в 15:23
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