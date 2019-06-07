Экономика
Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИТАСС 03:25
Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
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Футбол
Сборная Украины разгромила команду Сербии в отборочном матче Евро-2020
Сборная Украины по футболу победила команду Сербии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 20:42
Общество
Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию
Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено 05 июня в 11:08
Происшествия
МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»
Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:30
Политика
США и Мексика достигли соглашения по иммиграции
Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по иммиграционному вопросы, запланированное на понедельник введение таможенных пошлин приостановлено.
Обновлено в 21:01
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено в 17:46
Общество
Депутат из Ленобласти предложил запретить притоны с секс-роботами
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете организации борделей и притонов, оборудованных секс-куклами и секс-роботами.
Обновлено в 20:29
Политика
Зеленский поблагодарил депутатов Рады за «пробивание дна»
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам Верховной Рады. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».
Обновлено в 17:50
Общество
В Лондоне построят небоскреб с огромным бассейном на крыше
В следующем году в Лондоне начнется строительство уникального небоскреба.
Обновлено в 09:49
Политика
В «Газпроме» подтвердили готовность поставлять газ Украине со скидкой
Миллера, который провёл очередную встречу с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко (оба – Украина), цитирует ТАСС: Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время.
Обновлено в 09:15
Политика
В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено в 10:41
Политика
Президент Венесуэлы обвинил США в «проплаченной» критике
США получают деньги за критику в адрес властей Венесуэлы, заявил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.
Обновлено в 20:45
Общество
Бывший муж осужденной в США Осиповой предложил ей совместную опеку
Брайан Мобли, бывший муж осужденной в США российской гражданки Богданы Осиповой, заявил РИА Новости, что предлагал и по-прежнему предлагает ей совместную опеку над детьми, из-за вывоза которых ее осудили.
Обновлено в 20:05
Общество
Турист открыл сейф, который не поддавался 40 лет
Обновлено в 13:45
Происшествия
Катер врезался в опору моста в Петербурге
Катер, в котором находились пассажиры, врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:30
Космос
Жители 70 стран дадут имена планетным системам
Международный астрономический союз объявил о начале конкурса NameExoWorlds, в ходе которого жители 70 стран смогут дать имена выбранным астрономами планетным системам.
Обновлено в 11:12
Авто
Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты
Обновлено вчера в 11:05
Энергетика
Новак не видит риска для России в росте добычи сланцевой нефти в США
Рост добычи сланцевой нефти в США не является риском для России, сейчас её доля на рынке составляет около 11% и планируется сохранять добычу на достигнутых уровнях, сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу НТВ на полях ПМЭФ.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Власти не исключили «заказ» в деле журналиста Ивана Голунова
Связь задержания Голунова с профессиональной деятельностью, а именно, с расследованием рынка похоронных услуг в Москве, озвучили изданию представители силовиков, чиновник администрации президента и собеседники «Проекта», близкие к Кремлю.
Обновлено в 17:34
Экономика
СМИ сообщили о выводе иностранцами $1 млрд из России за пять месяцев
В течение пяти месяцев 2019 года иностранные инвесторы вывели с российского рынка акций более $1 млрд, подсчитала газета «Коммерсантъ» на основе отчета инвестбанка BofA Merrill Lynch, учитывающего данные EPFR.
Обновлено в 20:39
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Путин назвал Зеленского "хорошим специалистом в области, в которой до сих пор работал".
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Лолита матом ответила на решение суда по долгам за ЖКХ
Обновлено в 18:28
Здоровье
Ученые рассказали, почему фастфуд опасен для детей
Обновлено в 19:00
Здоровье
Отечественный препарат для лечения рака готовят к регистрации в РФ
Стимулирующий уничтожение раковых клеток препарат отечественного производства подготавливают к регистрации в РФ.
Обновлено в 10:46
Гаджеты
Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei
Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Общество
Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 14:03
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Авто
Обновленная Mazda 3 готовится к продажам в России
Для российского рынка будут представлены переднеприводные Mazda 3, с атмосферным бензиновым движком - 1,5 л и 6-ти ступенчатой механической коробкой передач.
Обновлено в 15:23