Экономика

Глава Крыма прокомментировал рейтинг регионов АСИРИА Новости 07:13

Глава Крыма Сергей Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что у каждого региона есть свои "фишки" вне зависимости от места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).
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Глава Крыма прокомментировал рейтинг регионов АСИ

РИА Новости07:13

Москву впервые признали лучшей по инвестклимату в России

РБК05:08

Что в основе национальных проектов

Комсомольская правдавчера в 05:37

Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ

ТАСС03:25

Приморский край не вошел в топ-30 нацрейтинга инвестиционного климата. Комментирует бизнес

PrimaMedia.ru05:00

Главы регионов объяснили результаты рейтинга инвестиционного климата АСИ

REGNUM07:05

В Якутии реализуется проект по трансформации делового климата

ИА ЯСИАвчера в 02:33
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Политика

Медведчук призвал Украину договориться с Россией по поставкам газа

Ранее Миллер отметил, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.
Обновлено в 07:01
Финансы

«Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей

"Дом.РФ" и Газпромбанк планируют в 2020 – 2021 годах выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "Дом.РФ" объемом до 350 млрд руб. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге

В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Политика

В МИД отметили противоречия в заявлении Зеленского по Донбассу

В Москве считают, что новый президент Украины Владимир Зеленский, заявляющий о готовности "отвечать жестко" ополченцам в Донбассе и в то же время настаивающий на прекращении огня, подает противоречивые сигналы, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца

В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Экономика

Сбербанк договорился о покупке торгового центра в Петербурге

«Дочка» Сбербанка купит торгово-развлекательный центр «Жемчужная Плаза» на юго-западе Петербурга, который сейчас на паритетных началах принадлежит SIIC и SRV.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Пожар на территории бывшего завода «Серп и Молот» в Москве потушили

Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось

В настоящий момент Бари Алибасов находится в больнице и введен в состояние медикаментозной комы.
Обновлено в 06:55
Авто

Более 300 кроссоверов BMW X7 попали под отзыв в России

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 315 кроссоверов BMW X7, реализованных с апреля по май 2019 года.
Обновлено в 05:57
Общество

Чиновники в Сургуте сэкономят 7 млн рублей, питаясь школьными обедами

Сотрудники администрации Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) с 1 июля перейдут на питание обедами, приготовленными местным комбинатом школьного питания.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

ВМС США обвинили российский корабль в морском инциденте

Обновлено в 07:11
Теннис

Вондроушова одолела Конту и пробилась в финал «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова победила британку Йоханну Конту в полуфинале Открытого чемпионата Франции.
Обновлено в 07:18
Авто

Названы цены на новый Volkswagen Passat 2020

Позже станет доступна версия с подключаемым гибридом мощностью 218 л.с. Цены на новый Volkswagen Passat в Германии начинаются с отметки в 34 720 евро за седан с 1,6-литровым дизельным мотором на 120 сил, а самым дорогим, на данный момент, является Passat Alltrack — 50 795 евро.
Обновлено вчера в 13:08
Экономика

На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты

Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
Обновлено в 03:05
Общество

На Севастополь обрушился ливень

Севастополь ушел под воду после сильного ливня.
Обновлено в 05:53
Экономика

Чайка заявил о законности расследования дела Калви

Дело основателя Baring Vostok Майкла Калви расследуется законно.
Обновлено в 06:11
Экономика

Минфин может ужесточить налогообложение олигархов

Министерство финансов Российской Федерации продолжает искать способы вернуть в страну налоги, которые владельцы компании платят за рубежом.
Обновлено в 02:48
Политика

Путин пригласил американскую журналистку на татами

Журналистка агентства Bloomderg Розалинд Мэтисон получила предложение от президента России Владимира Путина сразиться на татами.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Экономика

Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами

"С Google все просто: либо они начнут обратно наращивать количество удаленных материалов, либо мы их опять оштрафуем - был штраф 500 000 тысяч рублей, будет 700 000", - сказал Жаров.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку

Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Политика

Пашинян: Армения надеется получить «кое-что ещё» из российского оружия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что в ходе состоявшейся накануне, 6 июня, встречи с российским президентом Владимиром Путиным обсудил вопрос поставок оружия.
Обновлено в 06:09
Футбол

КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три года

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие

В Минобороны Украины заявили об обострении ситуации в Донбассе

Министерство обороны Украины отметило обострение ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:06
Происшествия

В декоративном пруду в Подмосковье утонул полуторагодовалый ребенок

В декоративном пруду в Подмосковье утонул маленький ребенок.
Обновлено в 05:27
Политика

Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2019

Пленарное заседание станет центральным событием второго дня Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 23:02
Общество

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

Обновлено в 00:28
Политика

Google предупредила США об опасности санкций против Huawei

Компания Google пытается убедить администрацию Дональда Трампа в том, что санкции против Huawei могут поставить под угрозу национальную безопасность США, вместо того, чтобы обезопасить.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Под Калугой трое рабочих утонули в навозе

Трое работников ООО "Калужская нива" откачивали навоз из емкостей для переработки навоза.
Обновлено в 05:30
Политика

Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов проводить фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено в 05:33
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