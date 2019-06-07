Экономика
Подмосковье улучшило позиции в рейтинге инвестклимата в регионахРИА Новости вчера в 05:41
Московская область поднялось на две позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, заняв седьмое место, сообщали в пресс-службе правительства Подмосковья.
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Минниханов поручил главам районов еженедельно докладывать о развитии малого и среднего бизнеса
Татар-информвчера в 07:26
Приморский край не вошел в топ-30 нацрейтинга инвестиционного климата. Комментирует бизнес
PrimaMedia.ruвчера в 05:00
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Наука
Переход к размножению половым путём и секс стали защитой от рака
Научными сотрудниками университета Монпелье (Франция) выяснено, что причиной появления секса, как полового размножения, оказалась не защита от всякого рода паразитов или ретровирусов, а стремление первых многоклеточных организмов на Земле защитить себя от «заразных» форм рака.
Обновлено вчера в 17:24
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено 06 июня в 00:06
Происшествия
В Петербурге катер врезался в мост
В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:35
Политика
Путин опроверг объединение России и Белоруссии
Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что об объединении России и Белоруссии речи идти не может.
Обновлено вчера в 10:32
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
В центре Москвы загорелся жилой дом
Жилой дом загорелся в центре Москвы, в настоящее время все жильцы эвакуированы.
Обновлено вчера в 23:12
Наука
Определена главная причина старения
Обновлено вчера в 05:09
Баскетбол
ЦСКА и «Химки» начали второй матч финала Единой лиги ВТБ
В Москве стартовал второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками».
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено вчера в 05:10
Общество
Врачи ввели Бари Алибасова в медикаментозный сон
Бари Алибасов находится в состоянии медикаментозного сна, в нем, по прогнозам врачей, он пробудет двое суток.
Обновлено 06 июня в 10:39
Армия и оружие
Российские военные доставили гуманитарную помощь Алеппо
Обновлено вчера в 22:46
Здоровье
Вода в трех озерах Нижнего Новгорода не соответствует нормам
По микробиологическим показателям вода не соответствует в трех зонах отдыха: озеро Сортировочное (Канавинский район), озеро Парковое и Песчиное (Сормовский район), в них купаться не рекомендуется.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
«Нафтогаз» назвал условие для возобновления переговоров с «Газпромом»
На своей странице в социальной сети Facebook глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что корпорация всегда готова к взаимодействию с «Газпромом», но лишь при условии, что переговоры будут проходить в трехстороннем формате — при участии Евросоюза.
Обновлено вчера в 13:04
Наука
Компьютерный алгоритм научился предсказывать будущий успех кинозвезд
Обновлено 06 июня в 09:26
Авто
Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор
Компания Mercedes-AMG официально презентовала свой новый двигатель — 2,0-литровый 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом, получивший внутренний индекс M 139.
Обновлено вчера в 01:33
Футбол
Азар поблагодарил Абрамовича за воплощенные мечты
Обновлено вчера в 18:32
Футбол
Андрей Шевченко: «Переполняют эмоции - и все они только положительные»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после разгромной победы над Сербией в матче отборочного турнира Евро-2020 (5:0) признался, что очень рад.
Обновлено вчера в 19:13
Общество
Бывший муж осужденной в США Осиповой предложил ей совместную опеку
Российский адвокат Мобли Алексей Волосюк, независимый от сторон нью-йоркский адвокат Оксана Соколова и нынешний опекун детей Елена Полякова подтвердили РИА Новости, что Мобли предлагал разделить опеку и ранее и что контакты на эту тему велись буквально до вынесения приговора.
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Мадуро приказал открыть границу Венесуэлы с Колумбией
Обновлено вчера в 21:36
Транспорт
Автомобилистам приготовили новые запреты
Если пьяный водитель нанесет тяжкий вред здоровью, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы (в настоящее время всего лишь до 4 лет).
Обновлено вчера в 22:52
Общество
Власти Барселоны разрешили достроить храм Святого Семейства
В документе отмечается, что урегулирование ситуации стало "результатом совместной работы между мэрией и храмом Святого Семейства, которые тесно сотрудничали на протяжении последних двух лет".
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Путин: Россия намерена добиться среднеевропейского качества жизни
Объем ВВП по паритету покупательной способности на душу населения в России составляет около $30 тыс.; на этом же уровне находятся и показатели стран Южной и Восточной Европы, напомнил президент.
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия
Огненный дождь: полыхающий в Варшаве небоскреб сняли на видео
Обновлено вчера в 23:25
Футбол
Россия может не попасть в новую Лигу чемпионов, заявили в Ла Лиге
Ранее СМИ сообщили, что что президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли разработал схему нового формата Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес
Мадонна повторила Лободу
Королева поп-сцены Мадонна сняла новый клип в церкви «Богородицы на мысе» в Лиссабоне, где по преданию в 1410 году Богородица явилась пожилой супружеской паре.
Обновлено вчера в 07:50
Армия и оружие
Washington Examiner (США): российскому МИДу надо больше читать об истории Второй мировой войны (Washington Examiner)
For three years, the UK and then the US dragged out opening the second front pic.twitter.com / LhzkEzNCQN — MFA Russia (@ mfa_russia) 5 июня 2019 г. # Zakharova: Высадка в Нормандии не стала переломным моментом Второй мировой и Великой Отечественной войн.
Обновлено вчера в 06:18
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом
Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Жириновский призвал жителей Донбасса срочно получать российские паспорта
Ранее донецкий социолог в эфире российского ТВ призвал власти ДНР решитьпроблему с паспортами РФ.
Обновлено вчера в 11:45
Футбол
«Валенсия» не воспользовалась правом приоритетного выкупа Черышева
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46