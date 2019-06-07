Экономика

Глава Крыма прокомментировал рейтинг регионов АСИРИА Новости 07:13

Глава Крыма Сергей Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что у каждого региона есть свои "фишки" вне зависимости от места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).
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Александр Моор рассказал китайскому телеканалу о динамичном развитии тюменской экономики

Тюменская линия13:46

Москву впервые признали лучшей по инвестклимату в России

РБК05:08

Минниханов: Татарстану нужно еще работать для улучшения отношения к бизнесу

РИА Новости08:19

Минниханов поручил главам районов еженедельно докладывать о развитии малого и среднего бизнеса

Татар-информ07:26

Калужский губернатор: область попала в рейтинг инвестклимата АСИ благодаря работе с МСП

ТАСС11:37

Липецкая область улучшила свою инвестиционную привлекательность

Московский Комсомолец06:06

Петербург потерял одну позицию в рейтинге АСИ. Эксперты посоветовали губернаторам заботиться о комфортной жизни предпринимателей

Фонтанка.Ру03:14
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Интернет

Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям»

Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров намерен создать собственный агрегатор новостей.
Обновлено в 09:22
Игры

В PlayStation Store стартовала большая летняя распродажа

Стартовала глобальная распродажа игр на PlayStation. В течение 11 дней пользователи смогут купить игры от компании Sony со скидкой до 70%.
Обновлено в 10:01
Футбол

«Реал» официально объявил о переходе Азара

Пресс-служба мадридского «Реала» сообщила о переходе в команду полузащитника Эдена Азара из «Челси». Футболист подписал пятилетний контракт.
Обновлено в 16:19
Наука

Секс и переход к размножению половым путём мог быть защитой от рака

Обновлено в 10:15
Армия и оружие

США прекращают обучение турецких летчиков из-за покупки С-400

Обновлено в 11:17
Футбол

«Ростов» объявил о трансфере защитника «Тамбова» Чистякова

Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе в команду из столицы Дона 25-летнего защитника Дмитрия Чистякова, в сезоне-2018/19 в составе ФК «Тамбов» ставшего победителем первенства Футбольной национальной лиги.
Обновлено в 10:42
Автоспорт

Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады

Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие

140 террористов ликвидировали при нападении на военных в Сирии

Обновлено в 15:41
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 09:52
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Наука

Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях

Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено 05 июня в 15:21
Футбол

«Выглядит неприлично». Орлов не поддерживает решение Семака пойти в политику

Спортивный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак может стать сопредседателем предвыборного штаба кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Происшествия

В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию

Дома у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков, обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:46
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие

Российские военные отступили в Сирии

Обновлено в 12:34
Происшествия

Петербуржцы наградили аплодисментами спасшего ребенка пожарного

В Петербурге сотрудник МЧС спас плачущего ребенка из квартиры на 11-м этаже и сорвал аплодисменты местных жителей.
Обновлено в 15:46
Политика

Миллер назвал главный вопрос в переговорах с Украиной по газу

Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер считает, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.
Обновлено в 06:19
Гаджеты

В Сети появились скриншоты операционной системы Huawei Hongmeng

В Сети появились первые скриншоты собственной операционной системы китайской компании Huawei – Hongmeng.
Обновлено в 12:56
Политика

Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
Обновлено в 14:42
Политика

На Украине открыли дело за призыв восстановить торговлю с Донбассом

Генпрокуратура Украины начала расследование из-за призыва снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 13:02
Происшествия

СК задержал восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца

Задержан восьмой участник конфликта в подмосковном Красногорске, в ходе которого был убит бывший военнослужащий Никита Белянкин.
Обновлено в 14:48
Экономика

Михельсон допустил появление нового инвестора в «Арктик СПГ-2»

Новый инвестор НОВАТЭК может привлечь еще одного инвестора в "Арктик СПГ-2", снизив долю ниже 60%, чтобы развивать с новым партнером совместные бизнесы, рассказал журналистам совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.
Обновлено в 14:49
Политика

Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
Обновлено в 14:15
Авто

В России отзывают более 300 автомобилей BMW X7

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» сообщила об отзыве 315 кроссоверов BMW X7.
Обновлено в 07:15
Футбол

«Зенит» хочет продать Заболотного, Набиуллина и Краневиттера

Летом "Зенит" собирается трудоустроить в другие команды 27-летнего нападающего Антона Заболотного, 26-летнего хавбека Матиаса Краневиттера и 24-летнего защитника Эльмира Набиуллина .
Обновлено в 13:16
Происшествия

МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»

Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:30
Авто

Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор

Компания Mercedes-AMG официально презентовала свой новый двигатель — 2,0-литровый 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом, получивший внутренний индекс M 139.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес

Егор Крид пришел на Премию МУЗ-ТВ с родителями и сестрой

Егор Крид тоже остался верен себе. Как и в прошлом году, на Премию он пришел с родителями и сестрой Полиной.
Обновлено в 12:50
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