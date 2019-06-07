Экономика
Глава Крыма прокомментировал рейтинг регионов АСИРИА Новости 07:13
Глава Крыма Сергей Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что у каждого региона есть свои "фишки" вне зависимости от места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).
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Интернет
Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям»
Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров намерен создать собственный агрегатор новостей.
Обновлено в 09:22
Игры
В PlayStation Store стартовала большая летняя распродажа
Стартовала глобальная распродажа игр на PlayStation. В течение 11 дней пользователи смогут купить игры от компании Sony со скидкой до 70%.
Обновлено в 10:01
Футбол
«Реал» официально объявил о переходе Азара
Пресс-служба мадридского «Реала» сообщила о переходе в команду полузащитника Эдена Азара из «Челси». Футболист подписал пятилетний контракт.
Обновлено в 16:19
Футбол
«Ростов» объявил о трансфере защитника «Тамбова» Чистякова
Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе в команду из столицы Дона 25-летнего защитника Дмитрия Чистякова, в сезоне-2018/19 в составе ФК «Тамбов» ставшего победителем первенства Футбольной национальной лиги.
Обновлено в 10:42
Автоспорт
Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады
Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 15:55
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 09:52
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Наука
Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях
Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено 05 июня в 15:21
Футбол
«Выглядит неприлично». Орлов не поддерживает решение Семака пойти в политику
Спортивный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак может стать сопредседателем предвыборного штаба кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Происшествия
В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию
Дома у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков, обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:46
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие
Российские военные отступили в Сирии
Обновлено в 12:34
Происшествия
Петербуржцы наградили аплодисментами спасшего ребенка пожарного
В Петербурге сотрудник МЧС спас плачущего ребенка из квартиры на 11-м этаже и сорвал аплодисменты местных жителей.
Обновлено в 15:46
Политика
Миллер назвал главный вопрос в переговорах с Украиной по газу
Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер считает, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.
Обновлено в 06:19
Гаджеты
В Сети появились скриншоты операционной системы Huawei Hongmeng
В Сети появились первые скриншоты собственной операционной системы китайской компании Huawei – Hongmeng.
Обновлено в 12:56
Политика
Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
Обновлено в 14:42
Политика
На Украине открыли дело за призыв восстановить торговлю с Донбассом
Генпрокуратура Украины начала расследование из-за призыва снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 13:02
Происшествия
СК задержал восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца
Задержан восьмой участник конфликта в подмосковном Красногорске, в ходе которого был убит бывший военнослужащий Никита Белянкин.
Обновлено в 14:48
Экономика
Михельсон допустил появление нового инвестора в «Арктик СПГ-2»
Новый инвестор НОВАТЭК может привлечь еще одного инвестора в "Арктик СПГ-2", снизив долю ниже 60%, чтобы развивать с новым партнером совместные бизнесы, рассказал журналистам совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.
Обновлено в 14:49
Политика
Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
Обновлено в 14:15
Авто
В России отзывают более 300 автомобилей BMW X7
Компания «БМВ Русланд Трейдинг» сообщила об отзыве 315 кроссоверов BMW X7.
Обновлено в 07:15
Футбол
«Зенит» хочет продать Заболотного, Набиуллина и Краневиттера
Летом "Зенит" собирается трудоустроить в другие команды 27-летнего нападающего Антона Заболотного, 26-летнего хавбека Матиаса Краневиттера и 24-летнего защитника Эльмира Набиуллина .
Обновлено в 13:16
Происшествия
МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»
Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:30
Авто
Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор
Компания Mercedes-AMG официально презентовала свой новый двигатель — 2,0-литровый 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом, получивший внутренний индекс M 139.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес
Егор Крид пришел на Премию МУЗ-ТВ с родителями и сестрой
Егор Крид тоже остался верен себе. Как и в прошлом году, на Премию он пришел с родителями и сестрой Полиной.
Обновлено в 12:50