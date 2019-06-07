Экономика

Подмосковье улучшило позиции в рейтинге инвестклимата в регионахРИА Новости 05:41

Московская область поднялось на две позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, заняв седьмое место, сообщали в пресс-службе правительства Подмосковья.
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Привлекательные условия для инвесторов и бизнеса. Как Подмосковье попало в лидеры перспективных регионов России

Телеканал 360°17:01

Калужский губернатор: область попала в рейтинг инвестклимата АСИ благодаря работе с МСП

ТАСС11:37

Александр Моор: Национальный рейтинг инвестклимата - эффективный инструмент развития экономики

Тюменская линия05:51

Минниханов: Татарстану нужно еще работать для улучшения отношения к бизнесу

РИА Новости08:19

Минниханов поручил главам районов еженедельно докладывать о развитии малого и среднего бизнеса

Татар-информ07:26

Москву впервые признали лучшей по инвестклимату в России

РБК05:08

В.Путин поздравил Москву с первым местом в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ

Агентство Москва08:11
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Происшествия

МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»

Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:30
Экономика

Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10
Общество

Бизнесмен Пригожин осудил Соболь за агрессию в отношении Симоньян

В тексте сообщения пресс-службы «Конкорда» отдельно отмечается, что Евгений Пригожин предложил Соболь и другим сотрудникам ФБК проявлять агрессию не против беззащитной беременной женщины, а против него лично.
Обновлено в 11:52
Политика

США и Мексика достигли соглашения по иммиграции

Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по иммиграционному вопросы, запланированное на понедельник введение таможенных пошлин приостановлено.
Обновлено в 21:01
Авто

LADA Vesta может получить «автомат» от создателей КП для Aurus

Московская компания КАТЕ, разработавшая автоматическую коробку передач для автомобилей Aurus, может адаптировать ее под LADA Vesta.
Обновлено в 04:33
Экономика

Второй блок АЭС «Аккую» в Турции планируют начать строить в конце лета

Начало строительства с участием России второго энергоблока АЭС "Аккую" в Турции ожидается ориентировочно в конце лета - начале осени нынешнего года, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Обновлено в 13:13
Общество

Турист открыл сейф, который не поддавался 40 лет

Обновлено в 13:45
Спорт

Уно проведет летние сборы с Тутберидзе

Серебряный призер Олимпиады-2018 и двукратный серебряный призер чемпионата мира Шома Уно присоединится к группе российского тренера Этери Тутберидзе на время летних сборов.
Обновлено в 21:40
Автоспорт

Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады

Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 15:55
Политика

Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено в 17:46
Наука

ФБР рассекретило досье на снежного человека

Обновлено вчера в 04:14
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Общество

Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме

Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 14:03
Происшествия

В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал Русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда тот направлялся на встречу с источником.
Обновлено в 03:56
Политика

Мадуро распорядился открыть границу Венесуэлы с Колумбией

Обновлено в 21:33
Здоровье

Частая жажда названа симптомом смертельно опасной болезни

Одним из симптомов состояния является сухость во рту. Также человек может слишком много пить при другом виде диабета - несахарном.
Обновлено в 07:25
Политика

Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь

Обновлено в 13:48
Политика

В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России

Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Экономика

Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 15:00
Политика

Стало известно, кто представит интересы Бутиной на апелляции в суде

Обновлено в 18:38
Космос

Ракета-носитель Falcon Heavy будет запущена не ранее 24 июня

Запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, разработанной корпорацией SpaceX, состоится не раньше 24 июня.
Обновлено в 20:09
Политика

В ЛНР открыли новые пункты приема документов на гражданство РФ

Ведомство отмечает, что благодаря слаженной работе МВД ЛНР и администрациям городов республики удалось открыть дополнительные пункты приема документов на получение российского гражданства.
Обновлено в 19:39
Технологии

Google Stadia съест 1Тб трафика за 110 часов

Что означает примерное потребление в размере 9Gb в час, или 110 часов для выкачивания 1Tb.
Обновлено в 02:24
Политика

Зеленский поблагодарил депутатов Рады за «пробивание дна»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам Верховной Рады. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».
Обновлено в 17:50
Космос

Жители 70 стран дадут имена планетным системам

Международный астрономический союз объявил о начале конкурса NameExoWorlds, в ходе которого жители 70 стран смогут дать имена выбранным астрономами планетным системам.
Обновлено в 11:12
Наука

Броня из пены защитит военную технику от пуль

Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия

В Германии 23 человека пострадали в аварии со школьным автобусом

В Германии автобус столкнулся с автомобилем, в результате чего пострадали 23 человека.
Обновлено в 20:07
Здоровье

Ученые рассказали, почему фастфуд опасен для детей

Обновлено в 19:00
Футбол

Украина — Сербия 5:0

Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
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