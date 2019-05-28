Политика
Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООНРИА Новости 07:10
Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях, сообщается о столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе, о 22 задержанных сербах и гражданине РФ - сотруднике миссии ООН. Как минимум трое пострадали, в том числе, журналист.
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Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте.
— Александр Чепурин, российский дипломатDP.RU 07:15
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Происшествия
Банкир подал в суд на «Коммерсантъ» из-за статьи о хищениях
Банкир Владимир Кваснюк, который, как утверждает «Коммерсантъ», является одним из акционеров Промсбербанка, подал иск о защите деловой репутации.
Обновлено в 14:45
Политика
В Польше призвали судить Качиньского за критику России
Экс-депутат сейма Польши и бывший евродепутат, глава партии KORWiN Януш Корвин-Микке призвал привлечь к ответственности лидера правящей в стране партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского за высказывания о России.
Обновлено в 20:21
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии
Госдепартамент США обеспокоен действиями сирийских властей и российских вооруженных сил на северо-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.
Обновлено в 15:04
Происшествия
Гендиректора ППГХО и депутатов задержали по подозрению в коррупции
По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных предприятий, дал полумиллионную взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников горно-химического объединения.
Обновлено в 20:32
Общество
Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность
Бывшая жена главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос заявила о намерении отдать половину своего состояния на благотворительность, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:07
Экономика
ЦБ выделил финомбудсмену 3 млрд р. для начала деятельности
Размеры ставок, установленные для страховщиков и автоюристов, выведены из тех расходов, которые понесет служба для рассмотрения споров, отметила Ольга Крайнова.
Обновлено в 11:50
Политика
Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала обращение представителей областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке во время публичных выступлений.
Обновлено в 15:19
Политика
Зеленский сделал Саакашвили гражданином Украины
Обновлено в 09:25
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака
Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 07:20
Происшествия
Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети
Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.
Обновлено в 04:12
Технологии
В России появился телефон с квантовым шифрованием
Компания «Инфотекс» и Центр квантовых технологий МГУ представили первый в России телефон с квантовой защитой связи ViPNet QSS Phone, сообщил корреспондент «Ведомостей» с презентации.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Люди погибли в ДТП с автобусом в Приморье
Два человека погибли и 19 пострадали при ДТП с автобусом с китайскими туристами в Приморье.
Обновлено в 02:56
Политика
Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе
Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.
Обновлено в 15:38
Происшествия
Вооружённый ножом мужчина устроил резню на рынке в Китае
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Армия Хафтара отправила в Каир самого опасного египетского террориста
Террорист Хишам Ашмауи, которого СМИ называют «самым опасным» в Египте, выдан Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара Каиру.
Обновлено в 19:39
Авто
Удлиненный Hyundai Santa Fe 2019 демонстрирует рекордные продажи
Автомобилисты Поднебесной любят «растянутые» версии популярных глобальных моделей.
Обновлено в 06:26
Гаджеты
Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Общество
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено в 18:30
Общество
«Счастье посетителей — главный ориентир в развитии бизнеса»
Журналист НГС.БИЗНЕС спросил у руководителей компаний, которые вошли в десятку лучших торгово-развлекательных центров года, на кого или на что они равняются, чтобы сделать свой бизнес лучше, какова их цель и что даёт им признание благодарных клиентов.
Обновлено в 10:30
Политика
Генсек ООН Антониу Гутерриш приедет на ПМЭФ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш собирается посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), рассказал ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
Обновлено в 19:08
Космос
Астрономы исследовали туманность пульсара ветра DA 495
Недавно группа астрономов под руководством Анны Кервер из Колумбийского университета повторно исследовала DA 495, используя новые рентгеновские данные из наблюдений, выполненных с помощью массива ядерно-спектроскопического телескопа (NuSTAR).
Обновлено вчера в 11:38
Армия и оружие
Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных
Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено в 20:40
Здоровье
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Экономика
На Урале нашли крупнейший за тридцать лет изумруд
На предприятии "Мариинский прииск" в Свердловской области нашли изумруд весом 1,6 килограмма, сообщили в администрации региона.
Обновлено в 10:13