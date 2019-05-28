Политика

Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООНРИА Новости 07:10

Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях, сообщается о столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе, о 22 задержанных сербах и гражданине РФ - сотруднике миссии ООН. Как минимум трое пострадали, в том числе, журналист.
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Александр Чепурин
Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте.
— Александр Чепурин, российский дипломатDP.RU 07:15

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