Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в КосовоРБК 05:54

Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте.

В Косово задержан россиянин Михаил Краснощеков, сотрудник миссии ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал РТРС. Президент сказал об этом в ходе выступления в парламенте. Со слов Вучича, россиянин был задержан косовской стороной.

Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово

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