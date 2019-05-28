Политика
Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в КосовоРБК 05:54
В Косово задержан россиянин Михаил Краснощеков, сотрудник миссии ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал РТРС. Президент сказал об этом в ходе выступления в парламенте. Со слов Вучича, россиянин был задержан косовской стороной.
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Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте.
— Александр Чепурин, российский дипломатDP.RU 07:15
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