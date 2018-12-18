Армия и оружие

Небензя потребовал отменить решение о создании армии Косово
Российская газета
16:38

Беззубую реакцию на решение Приштины со стороны Европейского Союза постпред РФ в ООН назвал безответственной политикой, уже перешедшей опасную черту. Причина в том, что появление в Косово армии угрожает "миру и безопасности в регионе" и чревато повторением здесь вооруженного конфликта.
Российская газета16:38
с чего всё началось

Постпред РФ при ООН призвал Косово немедленно отменить решение о создании армии

"Что касается нарушающего резолюцию 1244 решения о создании вооруженных сил Косова, то оно должно быть немедленно отменено", - отметил постпред в понедельник на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с решением Косова о формировании независимой армии.
ТАСС17:07

Подробнее о событии

Небензя: создание косовской армии - вопиющее нарушение резолюции Совбеза ООН

Вести.Ru17:25

Постпред России при ООН возмутился «беззубой» реакцией Европы на армию Косова

Газета.Ru16:43

Лидер Косова считает, что решение о создании армии следовало принять давно

RT на русском17:07

Небензя призвал безотлагательно отменить решение о создании армии Косово

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США считают законным создание армии Косова

ТАСС17:29

Небензя раскритиковал решение о создании армии Косово

Национальная служба новостей16:17

СБ ООН обсудит решение частично признанного Косова создать армию

Вести ФМ03:23
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Армия и оружие

Эрдоган: Трамп одобрил военную операцию Турции в Сирии

Обновлено в 16:33
Армия и оружие

Порошенко: ВСУ начали переброску части подразделений по воздуху

Часть военных подразделений ВСУ перебрасываются самолетами для «отражения возможно агрессии РФ», заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 17 декабря УНИАН.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие

Минобороны Украины засекретило дела об инциденте в Черном море

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.
Обновлено в 17:09
Армия и оружие

Первая подлодка проекта «Лада» превзошла по скрытности «черные дыры»

Судоверфь планирует приступить к работам над новым проектом в ближайшее время. "Лада" - дизель-электрические подводные лодки проекта 677.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие

Какое оружие и техника проявили себя в Сирии

Курирующий военно-промышленный блок в правительстве России вице-премьер Юрий Борисов по итогам своей поездки в Сирию рассказал, какое российское оружие было испытано военными в этой стране.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Наступление ВСУ под Мариуполем переносится на 25 декабря

Обещанное на 14 декабря 2018 года большое наступление украинской армии на мариупольском направлении не состоялось.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие

Волкер анонсировал новые поставки оружия США Украине

Спецпредставитель Госдепа Соединенных Штатов Курт Волкер заявил, что в ближайшее время начнутся новые поставки оружия Украине.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие

Финальный этап учений «Авиаиндра-2018» стартовал в Индии

В Индии на авиабазе Джодхпур стартовал финальный этап совместных российско-индийских учений «Авиаиндра-2018».
Обновлено в 15:30
Армия и оружие

В Госдепе заявили о проблемах с доставкой гумконвоя в «Эр-Рукбан»

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о наличии проблем с доставкой гуманитарного конвоя в сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан».
Обновлено в 15:20
Армия и оружие

В Казахстан вылетела группа Минобороны РФ по встрече «Союза»

В Казахстан вылетела поисково-спасательная группировка Минобороны РФ.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие

Более десяти истребителей перебросят в Крым из Кубани

Истребители Су-27СМ и Су-30М2 на этой неделе вернутся на крымский аэродром "Бельбек" после завершения его реконструкции, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие

Россия рассказала о плане на случай выхода США из ракетного договора

Россия рассматривает выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности при планировании боевого применения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Посол РФ: Самолеты ВКС России в Венесуэле не угрожали Колумбии

Напомним, десятого декабря в Венесуэлу прибыли два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ.
Обновлено в 19:26
Армия и оружие

Россия проведет стратегические учения в Арктике

Часть важных этапов крупномасштабных стратегических учений «Центр-2019» пройдет в Арктике — на территории от Новой Земли до Новосибирских островов.
Обновлено в 18:27
Армия и оружие

В Минобороны прокомментировали информацию о переносе музея ВВС из Монино в парк «Патриот»

Ранее бывший главнокомандующий ВВС РФ Владимир Михайлов в интервью «Звезде» рассказал, каким будет Центральный музей ВКС, который планируется открыть в подмосковном парке «Патриот» в 2020 году.
Обновлено в 18:00
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