Общество

Глава Коми заработал в 2018 году почти 10 миллионов рублейПолитика Сегодня вчера в 08:27

Доход главы Республики Коми Сергея Гапликова в прошлом году вырос на 6% (по сравнению с 2017) и составил почти 10 миллионов рублей. Об этом 19 апреля пишет ТАСС, ссылаясь на опубликованную в пятницу декларацию о доходах главы региона.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Доходы главы Коми в 2018 году выросли незначительно - до 9,9 млн рублей

Интерфакс - Россиявчера в 12:34

Глава Коми Сергей Гапликов заработал 9,9 млн рублей

SM Newsвчера в 09:10

Стали известны доходы главы Коми и заместителей председателя правительства

Комиинформвчера в 09:09

Глава Коми заработал в 2018 году почти 10 миллионов рублей

Политика Сегоднявчера в 08:27

У «правительственных жён» Коми нашли квартиры за рубежом

Первоисточник Сыктывкарвчера в 04:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 02:19, Ашберн
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля

Обновлено 18 апреля в 07:31
Армия и оружие

Несколько украинских силовиков погибли при попытке прорваться в ДНР

Обновлено вчера в 15:19
Общество

Почем «гранит науки»? Сколько стоит обучение в десяти главных вузах России

Бюджетных мест вузах на всех не хватит, значит, родителям выпускников стоит присмотреться к платному образованию.
Обновлено в 01:00
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер

В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия

В Воронеже в ДТП с автобусом погибли 4 человека

В Воронеже в ДТП с автобусом и легковым автомобилем погибли 4 человека. Смертельная авария произошла рано утром 20 апреля.
Обновлено в 01:20
Единоборства

Штырков попал в больницу и не сразится с Кларком на турнире UFC

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэвин Кларк заявил, что его поединок с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Иваном Штырковым отменен, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе

Обновлено в 00:42
Политика

Бабич прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭС

Как напоминает агентство, Лукашенко заявил, что реальная стоимость будущей электростанции может составить менее $7 млрд, тогда как договорное соглашение с Россией заключено на $10 млрд.
Обновлено вчера в 13:39
Общество

СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл

Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено вчера в 19:35
Армия и оружие

Корабли ВМС России примут участие в военном параде в Циндао

«Кроме китайской стороны в параде примут участие около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России, Таиланда, Вьетнама и Индии», — цитирует его в субботу, 20 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 01:30
Авто

Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа

Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено вчера в 07:10
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Политика

В Сети обсудили дебаты Порошенко и Зеленского

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей.
Обновлено вчера в 21:10
Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

Обновлено в 01:05
Происшествия

Пожары в Забайкалье ликвидированы во всех населенных пунктах

Обновлено в 01:14
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов

Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве встали на колени в знак уважения к родственникам погибших в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:09
Хоккей

Впервые в НХЛ победители конференций вылетели в первом раунде плей-офф

Впервые в истории НХЛ победители Западной и Восточной конференций по итогам регулярного чемпионата вылетели из Кубка Стэнли на стадии первого раунда, сообщается в микроблоге лиги в Twitter.
Обновлено в 01:45
Транспорт

Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей

На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Последние длинные выходные, продолжительностью более пяти дней, ждут россиян в начале мая, следующая возможность отдохнуть более двух дней подряд появится только в ноябре.
Обновлено вчера в 21:00
Общество

Жена Быкова рассказала о состоянии писателя

Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова, который был доставлен из Уфы в Москву и находится в медикаментозной коме, за ночь не изменилось.
Обновлено вчера в 03:44
Авто

Спорткар Chevrolet Corvette на 40 лет забыли в сарае

Если на свете есть тот, кто ведет реестр всех сохранившихся классических "Корветов", то он может смело вписывать еще один автомобиль, который четыре десятилетия простоял в американском сарае.
Обновлено в 02:15
Общество

Британцы случайно нашли клад дорогих монет

Клад редких золотых монет XIV века обнаружили четверо кладоискателей из Великобритании.
Обновлено в 01:28
Транспорт

ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.
Обновлено вчера в 10:18
Авто

В Россию может приехать новый купе-кроссовер компании Geely

Как сообщают российские СМИ, купе-кроссовер Geely FY11 может приехать в Россию, правда пока сроки выхода не называются.
Обновлено 18 апреля в 10:13
Шоу-бизнес

Венсан Кассель в третий раз стал отцом

Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Армия и оружие

Франция отправит военных и танки к границам России

Обновлено вчера в 00:48
Здоровье

Медсестру в Екатеринбурге уволили за сбор детских вещей

Медсестру Ирину Остафьеву (имя изменено по ее просьбе) из Екатеринбурга вынудили уволиться после того, как она организовала благотворительный сбор одежды и подгузников для новорожденных, находящихся на лечении в стационаре без родителей.
Обновлено в 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Анатольевич Гапликов
Российский политик
Российский политик. Глава Республики Коми с 22 сентября 2016 года. Член Президиума Коми Регионального отделения политического совета «Единой России». Заместитель руководителя аппарата Правительства Российской Федерации, председатель Кабинета министров Чувашской Республики, президент ГК «Олимпстрой».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Республика Коми
Республика в составе России
Субъект Российской Федерации, республика (государство) в её составе. Входит в Северо-Западный федеральный округ, является частью Северного экономического района. Столица - город Сыктывкар.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное