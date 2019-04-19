Общество
Глава Коми заработал в 2018 году почти 10 миллионов рублейПолитика Сегодня вчера в 08:27
Доход главы Республики Коми Сергея Гапликова в прошлом году вырос на 6% (по сравнению с 2017) и составил почти 10 миллионов рублей. Об этом 19 апреля пишет ТАСС, ссылаясь на опубликованную в пятницу декларацию о доходах главы региона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Доходы главы Коми в 2018 году выросли незначительно - до 9,9 млн рублей
Интерфакс - Россиявчера в 12:34
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 02:19, Ашберн
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля
Обновлено 18 апреля в 07:31
Армия и оружие
Несколько украинских силовиков погибли при попытке прорваться в ДНР
Обновлено вчера в 15:19
Общество
Почем «гранит науки»? Сколько стоит обучение в десяти главных вузах России
Бюджетных мест вузах на всех не хватит, значит, родителям выпускников стоит присмотреться к платному образованию.
Обновлено в 01:00
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер
В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия
В Воронеже в ДТП с автобусом погибли 4 человека
В Воронеже в ДТП с автобусом и легковым автомобилем погибли 4 человека. Смертельная авария произошла рано утром 20 апреля.
Обновлено в 01:20
Единоборства
Штырков попал в больницу и не сразится с Кларком на турнире UFC
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэвин Кларк заявил, что его поединок с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Иваном Штырковым отменен, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:28
Политика
Бабич прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭС
Как напоминает агентство, Лукашенко заявил, что реальная стоимость будущей электростанции может составить менее $7 млрд, тогда как договорное соглашение с Россией заключено на $10 млрд.
Обновлено вчера в 13:39
Общество
СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл
Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено вчера в 19:35
Армия и оружие
Корабли ВМС России примут участие в военном параде в Циндао
«Кроме китайской стороны в параде примут участие около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России, Таиланда, Вьетнама и Индии», — цитирует его в субботу, 20 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 01:30
Авто
Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа
Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено вчера в 07:10
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Политика
В Сети обсудили дебаты Порошенко и Зеленского
Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей.
Обновлено вчера в 21:10
Наука
Ученые назвали способ избежать слабоумия
Обновлено в 01:05
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве встали на колени в знак уважения к родственникам погибших в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:09
Хоккей
Впервые в НХЛ победители конференций вылетели в первом раунде плей-офф
Впервые в истории НХЛ победители Западной и Восточной конференций по итогам регулярного чемпионата вылетели из Кубка Стэнли на стадии первого раунда, сообщается в микроблоге лиги в Twitter.
Обновлено в 01:45
Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Последние длинные выходные, продолжительностью более пяти дней, ждут россиян в начале мая, следующая возможность отдохнуть более двух дней подряд появится только в ноябре.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Жена Быкова рассказала о состоянии писателя
Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова, который был доставлен из Уфы в Москву и находится в медикаментозной коме, за ночь не изменилось.
Обновлено вчера в 03:44
Авто
Спорткар Chevrolet Corvette на 40 лет забыли в сарае
Если на свете есть тот, кто ведет реестр всех сохранившихся классических "Корветов", то он может смело вписывать еще один автомобиль, который четыре десятилетия простоял в американском сарае.
Обновлено в 02:15
Общество
Британцы случайно нашли клад дорогих монет
Клад редких золотых монет XIV века обнаружили четверо кладоискателей из Великобритании.
Обновлено в 01:28
Транспорт
ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.
Обновлено вчера в 10:18
Авто
В Россию может приехать новый купе-кроссовер компании Geely
Как сообщают российские СМИ, купе-кроссовер Geely FY11 может приехать в Россию, правда пока сроки выхода не называются.
Обновлено 18 апреля в 10:13
Шоу-бизнес
Венсан Кассель в третий раз стал отцом
Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Армия и оружие
Франция отправит военных и танки к границам России
Обновлено вчера в 00:48
Здоровье
Медсестру в Екатеринбурге уволили за сбор детских вещей
Медсестру Ирину Остафьеву (имя изменено по ее просьбе) из Екатеринбурга вынудили уволиться после того, как она организовала благотворительный сбор одежды и подгузников для новорожденных, находящихся на лечении в стационаре без родителей.
Обновлено в 01:00