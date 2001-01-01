Экономика

Глава Коми заработал в 2018 году почти 10 миллионов рублейПолитика Сегодня вчера в 08:27

Доход главы Республики Коми Сергея Гапликова в прошлом году вырос на 6% (по сравнению с 2017) и составил почти 10 миллионов рублей. Об этом 19 апреля пишет ТАСС, ссылаясь на опубликованную в пятницу декларацию о доходах главы региона.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Доходы главы Коми выросли, у замов председателя правительства - уменьшились

ИА БНК03:45

Доходы главы Коми в 2018 году выросли незначительно - до 9,9 млн рублей

Интерфакс - Россиявчера в 12:34

Глава Коми Сергей Гапликов заработал 9,9 млн рублей

SM Newsвчера в 09:10

Глава Коми заработал в 2018 году почти 10 миллионов рублей

Политика Сегоднявчера в 08:27

У «правительственных жён» Коми нашли квартиры за рубежом

Первоисточник Сыктывкарвчера в 04:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 03:50, Ашберн
Политика

Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго

Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия

В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом

ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Kia произошло в Воронеже.
Обновлено в 02:43
Авто

«Автостат» определил самые популярные автомобили в России

Обновлено в 01:01
Общество

Книги с «Красной шапочкой» изъяли из-за сексизма

В результате проверки в одной из школьных библиотек Барселоны изъяли более 200 книг.
Обновлено вчера в 11:12
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Ульяновский автозавод выпустил оранжевый экспедиционный УАЗ «Хантер».
Обновлено вчера в 04:19
Общество

Плати и хорони: в России появятся частные кладбища

Согласно новому закону " О похоронном деле", который разработан министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в России могут появиться частные кладбища.
Обновлено вчера в 00:40
Космос

Около 250 космических объектов на орбите разрушились с 1961 года

Юрий Колюка, представитель ЦНИИмаш, заявил, что с 1961 года на орбите зафиксировано порядка 250 разрушений космических объектов.
Обновлено в 01:01
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Общество

Глава Минвостокразвития вылетел в Забайкалье из–за природных пожаров

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в субботу, 20 апреля, вылетел в Забайкалье, где накануне из-за сложной ситуации с природными пожарами ввели режим ЧС.
Обновлено в 02:06
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Неизвестные подожгли высшее иудейское духовное учебное заведение иешиву "Торат Хаим".
Обновлено вчера в 19:51
Политика

Бабич прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭС

Как напоминает агентство, Лукашенко заявил, что реальная стоимость будущей электростанции может составить менее $7 млрд, тогда как договорное соглашение с Россией заключено на $10 млрд.
Обновлено вчера в 13:39
Единоборства

Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни

Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Транспорт

Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей

На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено 18 апреля в 04:52
Наука

Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта

Обновлено вчера в 02:21
Авто

С 2020 года в автомобилях компании Volvo скорость движения ограничат до 180 км/час

В 2020 году Volvo введёт ещё одно новшество – на всех моделях авто компании скорость движения будет ограничена до 180 км/час.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм

Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Общество

Кабмин выделил 1 млрд руб. на строительство общежития МГТУ им. Баумана

Правительство России направит порядка 1,1 млрд руб. в 2019–2020 годы на завершение строительства и реконструкции комплекса общежитий Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военных

Коллегия присяжных в Северо-Кавказском окружном военном суде накануне вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Алену Катькало.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»

Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено вчера в 12:11
Здоровье

Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника

Чем раньше диагностировано такое тяжелое заболевание как рак кишечника, тем больше шансов на излечение.
Обновлено в 03:24
Политика

Посол рассказал о предложении России по морской границе с Абхазией

Россия предложила Абхазии из-за того, что пока не удается решить вопрос по сухопутной границе, подписать соглашение по разграничению морских пространств, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Абхазии Алексей Двинянин.
Обновлено в 03:22
Происшествия

В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом

По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Энергетика

Белоруссия нашла хлор в российской нефти

«Белнефтехим» требует консультаций с «Транснефтью» Белоруссия пожаловалась «Транснефти» на резкое ухудшение качества российской нефти в связи с ростом концентрации «хлорорганических соединений».
Обновлено вчера в 15:43
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

Обновлено в 01:05
Религия

Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье

21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено вчера в 11:15
Игры

На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов

Обновлено вчера в 09:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Анатольевич Гапликов
Российский политик
Российский политик. Глава Республики Коми с 22 сентября 2016 года. Член Президиума Коми Регионального отделения политического совета «Единой России». Заместитель руководителя аппарата Правительства Российской Федерации, председатель Кабинета министров Чувашской Республики, президент ГК «Олимпстрой».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное