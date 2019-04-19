Экономика
Глава Коми заработал в 2018 году почти 10 миллионов рублейПолитика Сегодня 08:27
Доход главы Республики Коми Сергея Гапликова в прошлом году вырос на 6% (по сравнению с 2017) и составил почти 10 миллионов рублей. Об этом 19 апреля пишет ТАСС, ссылаясь на опубликованную в пятницу декларацию о доходах главы региона.
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Политика
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47-летний нападающий «Кладно» Яромир Ягр забросил четыре шайбы в игре против «Ческе-Будеевице» во втором чешском дивизионе.
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Армия и оружие
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Обновлено в 17:18
Футбол
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Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов подвел итоги восьмого дня заседаний по делу футболистов, отметив противоречивость показаний потерпевших Дениса Пака и Сергея Гайсина.
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Политика
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Происшествия
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Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 15:45
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» в финале Кубка Гагарина
Обновлено в 15:54
Здоровье
В Сургуте зарегистрированы 5 случаев кори
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Обновлено в 04:40
Политика
МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко обсудил по телефону с главой Госдепа Майклом Помпео своего соперника на выборах Владимира Зеленского и «Приватбанк».
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Футбол
«ПСЖ» сыграет с «Монако» в футболках с изображением Нотр-Дама
В ближайшем матче чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет против «Монако» в специальных футболках с изображением собора Парижской Богоматери.
Обновлено вчера в 15:12
Авто
УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер»
Ульяновский автомобильный завод начал продажи модели УАЗ 31519 «Хантер» в версии «Экспедиция».
Обновлено в 17:20
Общество
В США поймали огромную рыбу-меч, которую смогли поднять только всемером
Во Флориде (США) капитан рыбацкой лодки поделился видео своего последнего улова – рыбы-меч весом около 340 килограммов, сообщает UPI.
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Популярный видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность флагманский смартфон Huawei P30 Pro, который является лидером рейтинга камерофонов по версии DxOMark.
Обновлено в 11:47
Авто
ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД
ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Футбол
Зобнин: «Надеюсь, новый гол будет в ближайших матчах»
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес
Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой
Обновлено в 13:34
Происшествия
Обнародован диагноз Дмитрия Быкова
Обновлено в 10:00
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Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала, защищая честь и достоинство Виктории Романец
Обновлено в 02:34
Происшествия
Следователей ФСБ задержали за вымогательство взятки биткоинами
По данным газеты, Алексей Колбов и Сергей Белоусов, работавшие в отделе ФСБ по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий, подозреваются в вымогательстве 65 млн рублей у экс-гендиректора ФГУП Издательство Известия Эраста Галумова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 03:22
Здоровье
6 способов, которые помогут избавиться от боязни летать на самолетах
Рассказываем, почему у людей возникает аэрофобия и предлагаем вашему вниманию шесть способов, которые помогут от нее избавиться.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России
Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
Обновлено в 09:37
Транспорт
Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей
Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.
Обновлено в 15:18
Происшествия
Мусоровоз после ДТП врезался в прохожих в Токио
Сообщается, что ДТП произошло в одном из центральных районов Токио. После столкновения с легковушкой мусоровоз перевернулся и сбил прохожих.
Обновлено в 02:01