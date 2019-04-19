Глава Коми заработал в 2018 году почти 10 миллионов рублейПолитика Сегодня 08:27

Доход главы Республики Коми Сергея Гапликова в прошлом году вырос на 6% (по сравнению с 2017) и составил почти 10 миллионов рублей. Об этом 19 апреля пишет ТАСС, ссылаясь на опубликованную в пятницу декларацию о доходах главы региона.

Глава Коми заработал в 2018 году почти 10 миллионов рублей

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