Экономика

Глава Коми заработал в 2018 году почти 10 миллионов рублейПолитика Сегодня 08:27

Доход главы Республики Коми Сергея Гапликова в прошлом году вырос на 6% (по сравнению с 2017) и составил почти 10 миллионов рублей. Об этом 19 апреля пишет ТАСС, ссылаясь на опубликованную в пятницу декларацию о доходах главы региона.
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Доходы главы Коми в 2018 году выросли незначительно - до 9,9 млн рублей

Интерфакс - Россия12:34

Глава Коми Сергей Гапликов заработал 9,9 млн рублей

SM News09:10

Доход главы Коми вырос на 6% почти до 10 млн рублей

ТАСС07:58

Глава Коми заработал в 2018 году почти 10 миллионов рублей

Политика Сегодня08:27

У «правительственных жён» Коми нашли квартиры за рубежом

Первоисточник Сыктывкар04:00
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ЦСКА победил «Авангард» в финале Кубка Гагарина

Обновлено в 15:54
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В Сургуте зарегистрированы 5 случаев кори

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МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
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Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко обсудил по телефону с главой Госдепа Майклом Помпео своего соперника на выборах Владимира Зеленского и «Приватбанк».
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Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
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«ПСЖ» сыграет с «Монако» в футболках с изображением Нотр-Дама

В ближайшем матче чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет против «Монако» в специальных футболках с изображением собора Парижской Богоматери.
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В США поймали огромную рыбу-меч, которую смогли поднять только всемером

Во Флориде (США) капитан рыбацкой лодки поделился видео своего последнего улова – рыбы-меч весом около 340 килограммов, сообщает UPI.
Обновлено в 17:32
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По данным газеты, Алексей Колбов и Сергей Белоусов, работавшие в отделе ФСБ по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий, подозреваются в вымогательстве 65 млн рублей у экс-гендиректора ФГУП Издательство Известия Эраста Галумова, подозреваемого в мошенничестве.
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Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

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Сергей Анатольевич Гапликов
Российский политик
Российский политик. Глава Республики Коми с 22 сентября 2016 года. Член Президиума Коми Регионального отделения политического совета «Единой России». Заместитель руководителя аппарата Правительства Российской Федерации, председатель Кабинета министров Чувашской Республики, президент ГК «Олимпстрой».
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