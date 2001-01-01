Экономика

Глава Коми заработал в 2018 году почти 10 миллионов рублейПолитика Сегодня вчера в 08:27

Доход главы Республики Коми Сергея Гапликова в прошлом году вырос на 6% (по сравнению с 2017) и составил почти 10 миллионов рублей. Об этом 19 апреля пишет ТАСС, ссылаясь на опубликованную в пятницу декларацию о доходах главы региона.
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Сергей Анатольевич Гапликов
Российский политик
Российский политик. Глава Республики Коми с 22 сентября 2016 года. Член Президиума Коми Регионального отделения политического совета «Единой России». Заместитель руководителя аппарата Правительства Российской Федерации, председатель Кабинета министров Чувашской Республики, президент ГК «Олимпстрой».
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