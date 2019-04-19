Экономика

Глава Коми обнародовал свои доходы за 2018 годИА БНК 03:45

Декларации о доходах Сергея Гапликова и заместителей председателя правительства Коми опубликованы на правительственном портале. Фото Сергея Паршукова, Виктора Бобыря, Марии Шумейко Согласного опубликованным декларациям, доходы главы Коми в 2018 году составили 9 млн 918 тыс. 45,484 рубля.
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Глава Коми обнародовал свои доходы за 2018 год

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Сергей Анатольевич Гапликов
Российский политик
Российский политик. Глава Республики Коми с 22 сентября 2016 года. Член Президиума Коми Регионального отделения политического совета «Единой России». Заместитель руководителя аппарата Правительства Российской Федерации, председатель Кабинета министров Чувашской Республики, президент ГК «Олимпстрой».
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