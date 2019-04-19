Экономика
Глава Коми обнародовал свои доходы за 2018 годИА БНК 03:45
Декларации о доходах Сергея Гапликова и заместителей председателя правительства Коми опубликованы на правительственном портале. Фото Сергея Паршукова, Виктора Бобыря, Марии Шумейко Согласного опубликованным декларациям, доходы главы Коми в 2018 году составили 9 млн 918 тыс. 45,484 рубля.
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Доходы главы Коми в 2018 году выросли незначительно - до 9,9 млн рублей
Интерфакс - Россиявчера в 12:34
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