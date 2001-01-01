Экономика

Глава Коми Сергей Гапликов заработал 9,9 млн рублейSM News 09:10

Супруга владеет квартирой в долевой собственности 1/5 площадью 65 м кв. и автомобилем Mercedes-Benz GLA-Class GLA 250 4MATIC стоимостью 703 162,11 руб. Несовершеннолетний ребенок также владеет 1/5 квартиры. В 2018 году С.Гапликов заработал 9 млн 350 тысяч рублей.
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У «правительственных жён» Коми нашли квартиры за рубежом

Первоисточник Сыктывкар04:00

Стали известны доходы главы Коми и заместителей председателя правительства

Комиинформ09:09

Глава Коми заработал в 2018 году почти 10 миллионов рублей

Политика Сегодня08:27

Доход главы Коми вырос на 6% почти до 10 млн рублей

ТАСС07:58

Глава Коми Сергей Гапликов заработал 9,9 млн рублей

SM News09:10
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Экономика

Запасы золота в резервах ЦБ РФ за март выросли на 0,87%

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в марте 2019 года выросли на 0,87% (+18,66 тонны) и на 1 апреля составляли 69,7 миллиона унций (2167,91 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.
Обновлено в 09:24
Политика

Стали известны ведущие и формат дебатов Зеленского и Порошенко

Обновлено в 10:51
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Общество

Врачи дали положительный прогноз в лечении писателя Дмитрия Быкова

Врачи дают благоприятный прогноз в лечении писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе в минувший вторник, сообщил "Интерфаксу" председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 08:41
Футбол

Адвокат Кокорина: получается, что Пак и Гайсин врут

Обновлено в 12:18
Политика

Первая партия товаров отправилась из Сирии в Крым

Из Сирии в Крым отправилась первая партия товаров, сообщил министр промышленной политики РК Андрей Васюта.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Глава коллегии адвокатов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

Мещанский суд Москвы арестовал главу коллегии адвокатов «Межрегион» в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей у Росавиации.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Полиция задержала главного акционера банка «Югра»

Алексея Хотина подозревают в хищении 7,5 миллиардов рублей. Дело, в рамках которого задержан Алексей Хотин, возбуждено по статье «растрата».
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Транспорт

Ространснадзор не выявил нарушений в правилах ручной клади «Победы»

Ространснадзор завершил проверку правил ручной клади авиакомпании "Победа", нарушений выявлено не было, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 11:39
Политика

Рядом с местом дебатов Порошенко и Зеленского заметили снайперов

Рядом со стадионом «Олимпийский» в Киеве, где в пятницу пройдут дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, расставили снайперов.
Обновлено в 10:34
Хоккей

Лукашенко критически высказался о минском «Динамо» и о КХЛ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём послании народу и Национальному собранию коснулся выступления минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Армия Израиля нанесла удар по сектору Газа

Армия Израиля нанесла удар по позициям ХАМАС в ответ на стрельбу в секторе Газа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:16
Общество

Миллиардеры из Вологды рассказали о причине отъезда из России

Основатели компании Playrix, специализирующейся на играх, Игорь и Дмитрий Бухманы, поведали Meduza о причинах своего переезда из России в Ирландию.
Обновлено в 11:36
Авто

Toyota представила новый Toyota ProAce City

Стоит отметить, что Toyota Proace City на российском рынке продаваться не будет, несмотря на то что Citroen Berlingo и Peugeot Partner в РФ купить можно.
Обновлено вчера в 14:44
Театры

Канал «Культура» вырезал из трансляции фрагмент речи Серебренникова

Обновлено в 07:32
Экономика

Доходы россиян снижаются из-за нерастущих зарплат

В 2018 г. доходы населения сократились на 0,2% (если учитывать единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. пенсионерам в январе 2017 г.). Если эту выплату не учитывать, то реальные доходы выросли в прошлом году на 0,3%.
Обновлено в 04:10
Теннис

Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Итальянец попытался перепрыгнуть на авто разводной мост в Петербурге

Гражданин Италии на каршеринговом автомобиле на полной скорости пытался перелететь на другую сторону разведенного моста.
Обновлено в 03:24
Авто

Новый кабриолет Aurus впервые показали без камуфляжа

Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено в 07:10
Политика

Белый дом анонсировал визит премьера Японии в США

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Девять человек пострадали при пожаре в промзоне в Нижнекамске

Обновлено в 11:21
Авто

Легендарной «Копейке» ВАЗ-2101 сегодня исполнилось 49 лет

19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый экземпляр модели «ВАЗ-2101», которая в народе была прозвана «копейкой».
Обновлено в 00:21
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля.
Обновлено в 10:33
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Футбол

Ванда Нара: «Икарди останется в „Интере“»

Ванда Нара, агент и жена нападающего «Интера» Мауро Икарди, заявила о том, что аргентинец продолжит выступать за миланский клуб в следующем сезоне.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

Эпатажная Квитко забыла отфотошопить целлюлит

Обновлено в 00:33
Происшествия

В Utair рассказали о помощи Быкову на борту самолета

Писателю Дмитрию Быкову стало плохо еще в самолете, который только собирался взлететь в Уфу, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Utair.
Обновлено в 09:12
Транспорт

Минтранс проведет эксперимент по отслеживанию автобусов через «Платон»

"Провести до 15 октября 2019 года эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок с использованием единой федеральной системы, обеспечивающей учет и контроль пассажиров, транспортных средств перевозчиков, бронируемых и продаваемых билетов на регулярных и заказных межрегиональных перевозках автомобильным транспортом", - говорится в документе.
Обновлено в 09:44
Общество

В Астраханскую колонию строгого режима №6 ввели спецназ

Сегодня утром около двадцати машин родственников осужденных прибыли к воротам колонии и стали требовать вывода спецназа.
Обновлено в 08:30
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Сергей Анатольевич Гапликов
Российский политик
Российский политик. Глава Республики Коми с 22 сентября 2016 года. Член Президиума Коми Регионального отделения политического совета «Единой России». Заместитель руководителя аппарата Правительства Российской Федерации, председатель Кабинета министров Чувашской Республики, президент ГК «Олимпстрой».
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Республика Коми
Республика в составе России
Субъект Российской Федерации, республика (государство) в её составе. Входит в Северо-Западный федеральный округ, является частью Северного экономического района. Столица - город Сыктывкар.
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