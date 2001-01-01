Экономика
Глава Коми Сергей Гапликов заработал 9,9 млн рублейSM News 09:10
Супруга владеет квартирой в долевой собственности 1/5 площадью 65 м кв. и автомобилем Mercedes-Benz GLA-Class GLA 250 4MATIC стоимостью 703 162,11 руб. Несовершеннолетний ребенок также владеет 1/5 квартиры. В 2018 году С.Гапликов заработал 9 млн 350 тысяч рублей.
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Экономика
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