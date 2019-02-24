Политика
Глава Колумбии приказал вернуть грузовики с гумпомощью для ВенесуэлыRT на русском 18:20
Президент Колумбии Иван Дуке приказал вернуть грузовики с гуманитарной помощью, направлявшиеся в Венесуэлу. Об этом заявил глава МИД Колумбии Ольмес Трухильо.
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Эксперты в США оценили российскую «торпеду апокалипсиса»
Эксперты американского журнала The Popular Mechanics прокомментировали видео испытаний беспилотного подводного аппарата "Посейдон", ранее опубликованное Минобороны России.
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Премьер‐министр Баварии призвал к диалогу с Россией
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал Запад к урегулированию отношений с Москвой.
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Послом Саудовской Аравии в США впервые стала женщина
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые назначил женщину, принцессу Риму бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд, на пост посла в США, gthtlftn РИА "Новости" / "Назначается на пост посла в США в ранге министра принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд", — отмечается в указе.
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