Общество
Глава Карелии прокомментировал скандальную переписку о судьбе детсада
Глава Карелии прокомментировал скандальную переписку о судьбе детсадаРИА Новости07:58
Ранее жительница Карелии Анна Власова в социальной сети "ВКонтакте" опубликовала фрагменты переписки с главой региона, в которой она просила восстановить работу детского сада в поселке.
РИА Новости07:58
Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают. Но хватит уже этих „комментариев“. Вам не надоело? Исполнится ребенку три года, возите его в Суоярви.
— Артур Парфенчиков, российский политикMR7.ru 07:15
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