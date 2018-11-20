Общество

Глава Карелии прокомментировал скандальную переписку о судьбе детсада
РИА Новости
07:58

Ранее жительница Карелии Анна Власова в социальной сети "ВКонтакте" опубликовала фрагменты переписки с главой региона, в которой она просила восстановить работу детского сада в поселке.
РИА Новости07:58
Артур Парфенчиков
Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают. Но хватит уже этих „комментариев“. Вам не надоело? Исполнится ребенку три года, возите его в Суоярви.
— Артур Парфенчиков, российский политикMR7.ru 07:15

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