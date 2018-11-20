Общество

Глава Карелии прокомментировал скандальную переписку о судьбе детсада
РИА Новости
07:58

Ранее жительница Карелии Анна Власова в социальной сети "ВКонтакте" опубликовала фрагменты переписки с главой региона, в которой она просила восстановить работу детского сада в поселке.
РИА Новости07:58
Артур Парфенчиков
Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают. Но хватит уже этих „комментариев“. Вам не надоело? Исполнится ребенку три года, возите его в Суоярви.
— Артур Парфенчиков, российский политикMR7.ru 07:15
с чего всё началось

Глава Карелии Артур Парфенчиков: Бесполезно! Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают

В начале сентября Анна Власова написала главе Карелии через его верифицированную страницу в социальной сети «ВКонтакте» (в прикрепленной записи Артур Парфенчиков предлагает своим подписчикам направлять обращения о проблемах, которые «не удается решить на местном уровне», в личные сообщения).
7х7вчера в 11:40

Подробнее о событии

Глава Карелии разберется с нехваткой мест в детских садах после жалоб местной жительницы

ТАСС09:47

Глава Карелии прокомментировал скандальную переписку о судьбе детсада

РИА Новости07:58

«Договаривайтесь с бабушками». Артур Парфенчиков нагрубил жительнице района, но уже извинился и приедет к ней лично

Karelia.news08:57

Глава Карелии будет разбираться с проблемой закрытия садика в поселке Суоёки

ИА Республика07:24

«Охреневают власть имущие». Пользователи Сети по всей России разозлились на главу Карелии, который грубо ответил матери двоих детей

Руна06:25

Глава Карелии извинился перед женщиной за грубость в соцсетях

Говорит Москва06:22

Глава Карелии Артур Парфенчиков: Бесполезно! Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают

7х7вчера в 10:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
Общество

Почему в России хотят обязать неработающих платить страховые взносы

В Государственной думе предложили обязать неработающих граждан платить взносы в социальные фонды — пенсионный, медицинского и социального страхования.
Обновлено в 10:35
Транспорт

В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах

Цены на билеты в новые плацкартные вагоны не будут выше, чем в обычные, заявил журналистам генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в поездах дальнего следования) Петр Иванов.
Обновлено в 09:50
Общество

В работе Facebook и Instagram наблюдается масштабный сбой

Пользователи Facebook отмечали, что на их страниц лишь отображаются сообщения "сервис недоступен". Сбой зафиксирован примерно в 16:00 мск.
Обновлено в 10:34
Общество

«Победа» пригрозила установить «смешные габариты» ручной клади

Обновлено в 10:32
Общество

ПФР наказал сотрудника, вызвавшего умершую пенсионерку за пособием

Пенсионный фонд применил дисциплинарное взыскание к сотруднику ведомства, пригласившего умершую жительницу Самары за пособием на собственные похороны, сообщила во вторник РИА Новости представитель пресс-службы отделения фонда в Самарской области.
Обновлено в 10:38
Общество

Суд признал законным штраф The New Times в размере 22 млн рублей

Тверской суд Москвы признал законным наложение штрафа в размере 22,25 млн руб. на журнал The New Times, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 10:31
Религия

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил патриарха Кирилла с днем рождения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:20
Транспорт

Водители сэкономили за счет Крымского моста шесть миллиардов рублей

Крымский мост за пять месяцев эксплуатации позволил водителям сэкономить более шести миллиардов рублей.
Обновлено в 10:15
Общество

Генпрокуратура насчитала 140 уголовных дел по нарушениям на Восточном

Обновлено в 10:24
Здоровье

Скворцова: Минздрав не предлагал вводить акцизы на колбасу

Минздрав РФ не предлагал вводить акцизы на колбасу и другие мясные изделия, включая сосиски и бекон.
Обновлено в 10:06
Общество

В Москве три ресторана Starlite Diner закрыли из-за гепатита А

В Москве закрыли три ресторана сети Starlite Diner после восьми случаев заболевания вирусным гепатитом А среди сотрудников и посетителей.
Обновлено в 10:30
Общество

Квартиру-кабинет Максима Горького в Петербурге выставили на продажу

Квартира-кабинет под номером 8, в которой работал Максим Горький, в доме на Кронверкском проспекте, 23 в Санкт-Петербурге, выставлена на продажу за 11,5 млн рублей.
Обновлено в 10:18
Общество

«Аэрофлот» лишил клиента платинового статуса за критику в соцсетях

Источник в «Аэрофлоте» отметил, что Алешковский лишен статуса не за публикацию фото с приказом гендиректора авиакомпании и не за критику, а за неоднократные оскорбительные высказывания в адрес руководства и сотрудников авиакомпании.
Обновлено в 09:24
Общество

Жителям Тверской области заплатят за переход на цифровое ТВ

Первые итоги перехода региона на телевизионное вещание в цифровом формате, которое было запущено здесь вместе со вторым мультиплексом 9 ноября, подвели в Твери на заседании областного правительства.
Обновлено в 10:31
Общество

Собянин пообещал снести два долгостроя «по просьбе москвичей»

Власти Москвы снесут два долгостроя — двухэтажные нежилые здания на Можайском шоссе, вл. 41, и Шипиловской улице, 25, корп. 2, а на их месте благоустроят территорию.
Обновлено в 09:45
ещё по теме
Артур Олегович Парфенчиков
Российский политик
Глава Республики Карелия с 25 сентября 2017 года. Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное