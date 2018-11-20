Общество

Глава Карелии прокомментировал скандальную переписку о судьбе детсада
РИА Новости
07:58

Ранее жительница Карелии Анна Власова в социальной сети "ВКонтакте" опубликовала фрагменты переписки с главой региона, в которой она просила восстановить работу детского сада в поселке.
РИА Новости07:58
Артур Парфенчиков
Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают. Но хватит уже этих „комментариев“. Вам не надоело? Исполнится ребенку три года, возите его в Суоярви.
— Артур Парфенчиков, российский политикMR7.ru 07:15

Подробнее о событии

Парфенчиков отменил все встречи в Москве и выехал в Карелию на встречу с Анной Власовой из Суоеки

Столица на Онего11:46

Глава Карелии разберется с нехваткой мест в детских садах после жалоб местной жительницы

ТАСС09:47

Глава Карелии прокомментировал скандальную переписку о судьбе детсада

РИА Новости07:58

Глава Карелии будет разбираться с проблемой закрытия садика в поселке Суоёки

ИА Республика07:24

«Охреневают власть имущие». Пользователи Сети по всей России разозлились на главу Карелии, который грубо ответил матери двоих детей

Руна06:25

Глава Карелии извинился перед женщиной за грубость в соцсетях

Говорит Москва06:22

Глава Карелии Артур Парфенчиков: Бесполезно! Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают

7х7вчера в 10:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Общество

Суд приговорил бывшую жену Джигарханяна к 200 часам обязательных работ

Обновлено в 13:52
Транспорт

В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах

Цены на билеты в новые плацкартные вагоны не будут выше, чем в обычные, заявил журналистам генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в поездах дальнего следования) Петр Иванов.
Обновлено в 13:45
Общество

Неработающих россиян хотят обязать платить страховые взносы

В Госдуму внесли законопроект, который обязывает самозанятых россиян платить за себя все страховые взносы в социальные фонды.
Обновлено в 13:54
Общество

ПИК приостановила проблемную стройку в Кунцеве

Группа компаний ПИК временно приостановила строительство дома в московском районе Кунцево.
Обновлено в 13:52
Общество

«Победа» пригрозила установить «смешные габариты» ручной клади

Обновлено в 12:26
Общество

В Facebook и Instagram произошел масштабный сбой

Обновлено в 12:45
Общество

Суд признал законным штраф The New Times в размере 22 млн рублей

Тверской суд Москвы признал законным наложение штрафа в размере 22,25 млн руб. на журнал The New Times, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:54
Общество

ПФР наказал сотрудника, вызвавшего умершую пенсионерку за пособием

Пенсионный фонд применил дисциплинарное взыскание к сотруднику ведомства, пригласившего умершую жительницу Самары за пособием на собственные похороны, сообщила во вторник РИА Новости представитель пресс-службы отделения фонда в Самарской области.
Обновлено в 13:46
Общество

Замглавы МЧС назвал самое страшное нарушение пожарной безопасности

Ранее на конференции первый замглавы МЧС сообщил, что в 2019 году в рамках национального проекта по цифровизации ведомство планирует перейти на электронное общение с представителями малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 13:13
ЖКХ

В Подмосковье около 15 тыс. человек остались без теплоснабжения

Из-за аварии на трубопроводе в Подмосковье, произошедшей 20 ноября, около 15 тыс. человек остались без теплоснабжения.
Обновлено в 13:37
Религия

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил патриарха Кирилла с днем рождения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:18
Общество

Индейка, которую помилует Трамп, дала «брифинг» в Белом доме

Индейка, которой предстоит быть "помилованной" президентом Дональдом Трампом, появилась во вторник в зале для пресс-брифингов Белого дома.
Обновлено в 13:47
Общество

Глава Минтранса рассказал, что пользуется общественным транспортом

Неслужебные поездки министр транспорта России Евгений Дитрих предпочитает совершать на общественнлм транспорте.
Обновлено в 12:56
Общество

Генпрокуратура насчитала 140 уголовных дел по нарушениям на Восточном

Обновлено в 12:08
Транспорт

Стало известно, сколько денег сэкономил водителям Крымский мост

«Более 3 миллионов машин проехали по Крымскому мосту в обе стороны с момента открытия движения, а это значит более 6 миллиардов рублей сэкономили автовладельцы и перевозчики, которые воспользовались автодорогой через Керченский пролив вместо паромной переправы», — цитирует «Интерфакс» Дитриха.
Обновлено в 11:13
ещё по теме
Артур Олегович Парфенчиков
Российский политик
Глава Республики Карелия с 25 сентября 2017 года. Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное