Политика

Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»РБК 00:00

Врио главы Калмыкии Хасиков, бывший чемпион мира по кикбоксингу, также был совладельцем Fight Nights. По закону кандидат на выборах главы региона обязан представить три кандидатуры в сенаторы.
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Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!»
РБК00:00

Подробнее о событии

Капитан команды КВН «Сборная РУДН» станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии

Эхо Москвы04:32

Игрок «Сборной РУДН» прокомментировал выдвижение Тарбаева в сенаторы

РИА Новости07:27

Партнёр Тарбаева по команде КВН отказался сравнивать его с Зеленским

Говорит Москва06:29

Источник: Хасиков будет выдвигать сенатором от Калмыкии бывшего игрока КВН Тарбаева

ТАСС04:17

Сенатором от Калмыкии может стать бывший квнщик

Московский Комсомолец Калмыкия06:33

Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии

Газета.Ru02:17

Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

РБК00:00
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Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за последние 20 лет землетрясение

Обновлено вчера в 03:16
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
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Футбол

«Локомотив» победил «Зенит» в матче за Суперкубок России

Обновлено в 14:04
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Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты

Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Подозреваемую в избиении семилетней девочки арестовали в Ингушетии

Суд в Ингушетии арестовал 35-летнюю женщину, подозреваемую в жестоком избиении семилетней девочки.
Обновлено в 12:12
Политика

Протестующие в Тбилиси идут к дому основателя партии власти

Демонстранты идут с плакатами «Гахария GO!» и флагами государства.
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Политика

Москва отреагировала на «менторские поучения» Вашингтона

МИД РФ напомнил временной поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд о санкционной политике Вашингтона, когда та назвала запрет на авиасообщение между Россией и Грузией несправедливой и ненужной мерой.
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Футбол

Гризманн сообщил «Атлетико», что он не явится в расположение клуба

Клуб предупредил футболиста, что оштрафует его, если тот завтра не явится в расположение команды.
Обновлено в 13:04
Происшествия

На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди

На перевернувшемся в Черном море катамаране есть погибшие.
Обновлено вчера в 12:52
Гаджеты

Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое

Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Собчак высмеяли за 8 ошибок в 7 предложениях

Обновлено в 14:18
Происшествия

Семь россиян задержали в аэропорту мексиканского Канкуна

В аэропорту курортного Канкуна в Мексике около трех дней находится группа россиян, которым не разрешают начать поездку по стране из-за претензий миграционных властей, сообщили «РИА Новости» в посольстве РФ в Мехико.
Обновлено в 12:58
Происшествия

В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД

Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
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В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Футбол

Видаль может пропустить матч с Аргентиной

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Политика

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Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
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Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали

Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Политика

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Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил РИА Новости, что фонд ищет адвокатов для арестованных в Ливии сотрудников, представлять их интересы в идеале должен гражданин Ливии.
Обновлено в 13:14
Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

В 2019–2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено вчера в 15:55
Теннис

Федерер пробился в четвертый круг Уимблдона

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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
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Политика

Самоубийство Яковлева подтвердили в региональном правительстве — ТАСС

В правительстве региона подтвердили факт самоубийства главного федерального инспектора по Рязанской области Сергея Яковлева.
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Политика

Украина получила первую партию нефти из США

На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
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Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
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В результате ЧП в Лондоне четыре человека получили ножевые ранения

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Телеведущий, капитан команды КВН «Сборная РУДН», генеральный продюсер «Yellow, Black and White», продюсер промоутерской компании «Fight Nights Global», генеральный директор компании «My Way Productions», член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты города Москвы, председатель Совета «Всемирной Ассоциации выпускников высших учебных заведений»
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Бату Хасиков
Российский политик. Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия с 20 марта 2019 года. Спортсмен-кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов.
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