Политика
Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»РБК 00:00
Врио главы Калмыкии Хасиков, бывший чемпион мира по кикбоксингу, также был совладельцем Fight Nights. По закону кандидат на выборах главы региона обязан представить три кандидатуры в сенаторы.
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с чего всё началось
Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!»РБК00:00
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Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
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В Совфеде оценили резолюцию ОБСЕ о непризнании Крыма российским
Ранее комитет по политическим вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию о непризнании Крыма частью России.
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В московском театре «Сатирикон» начались репетиции спектакля по пьесе Александра Островского «Шутники».
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