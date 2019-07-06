с чего всё началось

Врио главы Калмыкии Хасиков, бывший чемпион мира по кикбоксингу, также был совладельцем Fight Nights. По закону кандидат на выборах главы региона обязан представить три кандидатуры в сенаторы.

Политика В Грузии заявили, что не откажутся от торговли с Россией Доля России в экспорте Грузии составляет 13% и от российского направления отказываться не стоит.

Происшествия Мощное землетрясение произошло в Калифорнии Юг американского штата Калифорния содрогнулся от землетрясения магнитудой 6,4. Такая сейсмическая активность стала сильнейшей с 1999 года.

Экономика Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.

Футбол Зенит — Локомотив 1:1 (2-й тайм) Нападающий Федор Смолов и бразильский защитник Мурило выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против "Зенита" из Санкт-Петербурга, сообщается в микроблоге "красно-зеленых" в Twitter.

Гаджеты Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.

Политика Военнослужащим и полицейским повысят оклады С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.

Происшествия В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.

Происшествия Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии арестована Магасский районный суд арестовал тётю избитой семилетней девочки из Ингушетии по подозрению в нанесении ребёнку тяжёлых травм.

Политика Американского журналиста затравили за статью о Крыме Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".

Политика В Совфеде оценили резолюцию ОБСЕ о непризнании Крыма российским Ранее комитет по политическим вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию о непризнании Крыма частью России.

Театры Евгений Марчелли поставит спектакль в «Сатириконе» В московском театре «Сатирикон» начались репетиции спектакля по пьесе Александра Островского «Шутники».

Общество В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25% Член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову предложение об увеличении на 25% количества бюджетных мест в российских высших учебных заведениях.

Музыка Россиян унизил Артур Пирожков и его новый клип «Алкоголичка» Новый клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", набравший за сутки почти 4 млн просмотров, возмутил россиян.

Авто Премиум-SUV Hongqi HS7 на базе Toyota Crown выходит на рынок 12 июля в продажу поступят первые внедорожники премиум-класса Hongqi HS7, созданные китайской компанией FAW на основе японского седана Toyota Crown.

Происшествия В результате столкновения пяти машин в Подмосковье погиб ребенок Авария произошла на 87-м км кольцевой дороги. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе двое детей.