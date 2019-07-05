Политика
Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»РБК 00:00
Врио главы Калмыкии Хасиков, бывший чемпион мира по кикбоксингу, также был совладельцем Fight Nights. По закону кандидат на выборах главы региона обязан представить три кандидатуры в сенаторы.
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Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!»РБК00:00
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Политика
Шредер обвинил Трампа в превращении союзников в вассалов
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что американский лидер Дональд Трамп предписывает своим союзникам определенные правила поведения и тем самым превращает их в вассалов.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
Минобороны усилит группировку в подтопленных районах Иркутской области
В Минобороны приняли решение усилить группировку вооруженных сил, работающую над устранением последствий паводка в Иркутской области.
Обновлено в 05:52
Общество
Помощник полпреда президента помещен в СИЗО «Лефортово»
Помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Александр Воробьев, подозреваемый в государственной измене, помещен в карантинную камеру СИЗО «Лефортово» с неработающим телевизором и без горячей воды.
Обновлено в 02:33
Авто
Первые «ГАЗель Next» с новым мотором Volkswagen отправились к дилерам
Как сообщили в «Луидоре», цены на новую версию «ГАЗель Next» с 2,0-литровым турбодизелем Volkswagen начинаются от 1 145 000 рублей.
Обновлено вчера в 23:15
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено вчера в 06:02
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России
В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.
Обновлено в 03:10
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019–2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Перевернувшийся в Чёрном море катер был перегружен почти в пять раз
Катер, опрокинувшийся в Чёрном море у посёлка Джубга, был перегружен почти в пять раз, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.
Обновлено в 04:48
Происшествия
США хотят изъять у Коротышки заработанные на наркотиках $12 млрд
Власти США через суд требуют изъять у мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по кличке Коротышка (El Chapo) $12,7 млрд.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Тодоренко рассказала о своих эмоциях перед свадьбой
Регина Тодоренко опубликовала новый пост в своем Instagram, в котором поделилась эмоциями перед свадьбой.
Обновлено в 06:43
Политика
В США представили Концепцию по противодействию Кремлю
Директор Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин в четверг представил в Париже документ под названием "Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля" (Countering Malign Kremlin Influence).
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ
Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
Обновлено вчера в 13:11
Авто
Сэкономить на топливе поможет правильный бензин и нужное давление в шинах
Сэкономить пару процентов от затрат на горючее поможет и правильное давление в шинах.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Еще одно мощное землетрясение произошло в Калифорнии
Еще одно мощное землетрясение произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 00:22
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать
Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю с 24 по 30 июня снова снизился, следует из данных, собранных Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
Пятерых сотрудников ФСБ арестовали за разбой
Суд арестовал пятерых сотрудников Федеральной службы безопасности. Их подозревают в крупном разбое, совершенном организованной группой.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Пушков оценил риск возможной техногенной катастрофы на Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что Украине грозит техногенная катастрофа.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв
Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.
Обновлено в 04:10
Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Пара объявила о разводе в январе 2019 года.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX
Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Ягудин высказался об «изуродованной» ноге Татьяны Тотьмяниной
Татьяна Тотьмянина перенесла четыре операции на ноге после травмы на ледовом шоу Ильи Авербуха.
Обновлено в 05:42
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России
Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено 04 июля в 07:59
Политика
Дональд Трамп: США могут подвергнуться нападению НЛО
«Были люди, которые говорили, что они что-то видели», - ответил президент США на вопрос журналиста Fox News, касающийся появившейся в мае информации о столкновении американской авиации с армадой НЛО.
Обновлено в 05:21
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов в Лас-Вегасе
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия
В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка со следами истязаний
По данным республиканского МВД, девочка в последние полгода жила в семье близкой родственницы.
Обновлено 04 июля в 20:14
Авто
В РФ в новой комплектации доступен кроссовер Kia Sportage
В России стартовали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации - она получила название Luxe+ и будет занимать место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
Финальная стадия испытаний комплекса «Сармат» начнется в конце 2020 года
Завершающая стадия испытаний комплекса "Сармат" начнется в конце 2020 года, сообщил журналистам в Красноярске гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 05:31
Политика
В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 15:32