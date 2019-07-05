Политика

Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»РБК 00:00

Врио главы Калмыкии Хасиков, бывший чемпион мира по кикбоксингу, также был совладельцем Fight Nights. По закону кандидат на выборах главы региона обязан представить три кандидатуры в сенаторы.
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Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!»
РБК00:00

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Сенатором от Калмыкии может стать бывший квнщик

Московский Комсомолец Калмыкия06:33

Звезду команды КВН «Сборная РУДН» выдвинут в сенаторы от Калмыкии

РИА Новости05:18

Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии

Газета.Ru02:17

Капитан команды КВН «Сборная РУДН» станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии

Эхо Москвы04:32

Сенатором от Калмыкии может стать бывший капитан команды КВН

Ведомости03:16

Источник: Хасиков будет выдвигать сенатором от Калмыкии бывшего игрока КВН Тарбаева

ТАСС04:17

Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

РБК00:00
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Телеведущий, капитан команды КВН «Сборная РУДН», генеральный продюсер «Yellow, Black and White», продюсер промоутерской компании «Fight Nights Global», генеральный директор компании «My Way Productions», член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты города Москвы, председатель Совета «Всемирной Ассоциации выпускников высших учебных заведений»
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Бату Хасиков
Российский политик. Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия с 20 марта 2019 года. Спортсмен-кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов.
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