с чего всё началось

Врио главы Калмыкии Хасиков, бывший чемпион мира по кикбоксингу, также был совладельцем Fight Nights. По закону кандидат на выборах главы региона обязан представить три кандидатуры в сенаторы.

Происшествия В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.

Политика Офис Зеленского объявил Украину мировым хабом контрабанды Замглавы Офиса президента Украины Алексей Гончарук заявил, что страна превратилась в «мировой хаб» по поставкам нелегальных сигарет в Европу.

Экономика Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.

Происшествия Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.

Происшествия Два автобуса столкнулись в Нижнем Новгороде Пять человек обратились за медицинской помощью после столкновения двух автобусов в Нижнем Новгороде.

Авто В Сети рассказали про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку» В официальном сообществе Ульяновского автозавода в соцсети «Вконтакте» рассказали про необычную вариацию санитарной «Буханки».

Политика Оклады военнослужащих и правоохранителей с 1 октября повысят на 4,3% Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в стране и дальше будут совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несёт военную и правоохранительную службу.

Политика Зеленский заявил, что готов выполнять минские соглашения Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов полностью выполнять все положения, обозначенные в минских договорённостях.

Театры Евгений Марчелли поставит спектакль в «Сатириконе» В московском театре «Сатирикон» начались репетиции спектакля по пьесе Александра Островского «Шутники».

Политика Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.

Политика На Порошенко завели дело о снятии им со счетов $34 млн наличными Бывший первый заместитель главы Администрации украинского лидера Андрей Портнов заявил, что Государственное бюро расследований (ГБУ) расследует в отношении экс-президента страны Петра Порошенко дело об отмывании денег.

Происшествия В Казани задержали кассира, похитившую более 20 млн рублей Местонахождение денег устанавливают полицейские Сотрудница банка, подозреваемая в хищении более 20 млн рублей, в четверг, 4 июля, задержана в Казани, об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Политика В Грузии заявили о важности прагматичных отношений с Россией Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на фоне туристического эмбарго со стороны России заявила, что прагматичные и экономические отношения с Москвой пойдут стране на пользу.

Футбол «Локомотив» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч за Суперкубок Нападающий Федор Смолов и бразильский защитник Мурило выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против "Зенита" из Санкт-Петербурга, сообщается в микроблоге "красно-зеленых" в Twitter.

Политика В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

Гаджеты Apple выплатила Samsung неустойку из-за низкого спроса на iPhone Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку в 683 млн долларов из-за низких продаж iPhone, сообщило агентство Reuters.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл разругались из-за крестных Ранее были названы дата и место крещения сына принца Гарри и Меган Маркл.

Происшествия Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.

Культура Матроскин становится мартовским котом в новой серии «Простоквашино» Зрители увидят, как кот Матроскин встретил весну — герой постоянно исполняет блюзы и романсы.

Происшествия В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.

Футбол Женская сборная России вышла в финал Кубка Европы по пляжному футболу В прошлом году наша сборная впервые участвовала в розыгрыше Кубка Европы и завоевала этот трофей.