Политика
Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»РБК 00:00
Врио главы Калмыкии Хасиков, бывший чемпион мира по кикбоксингу, также был совладельцем Fight Nights. По закону кандидат на выборах главы региона обязан представить три кандидатуры в сенаторы.
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с чего всё началось
Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!»РБК00:00
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
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В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД
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Замглавы Офиса президента Украины Алексей Гончарук заявил, что страна превратилась в «мировой хаб» по поставкам нелегальных сигарет в Европу.
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Два автобуса столкнулись в Нижнем Новгороде
Пять человек обратились за медицинской помощью после столкновения двух автобусов в Нижнем Новгороде.
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Обновлено в 10:23
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Оклады военнослужащих и правоохранителей с 1 октября повысят на 4,3%
Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в стране и дальше будут совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несёт военную и правоохранительную службу.
Обновлено вчера в 01:56
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Театры
Евгений Марчелли поставит спектакль в «Сатириконе»
В московском театре «Сатирикон» начались репетиции спектакля по пьесе Александра Островского «Шутники».
Обновлено в 09:53
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Алибасов и Федосеева-Шукшина спешно уезжают из России
Обновлено в 02:36
Политика
Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом
После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 08:59
Политика
На Порошенко завели дело о снятии им со счетов $34 млн наличными
Бывший первый заместитель главы Администрации украинского лидера Андрей Портнов заявил, что Государственное бюро расследований (ГБУ) расследует в отношении экс-президента страны Петра Порошенко дело об отмывании денег.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Казани задержали кассира, похитившую более 20 млн рублей
Местонахождение денег устанавливают полицейские Сотрудница банка, подозреваемая в хищении более 20 млн рублей, в четверг, 4 июля, задержана в Казани, об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено 04 июля в 17:09
Политика
В Грузии заявили о важности прагматичных отношений с Россией
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на фоне туристического эмбарго со стороны России заявила, что прагматичные и экономические отношения с Москвой пойдут стране на пользу.
Обновлено в 09:09
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч за Суперкубок
Нападающий Федор Смолов и бразильский защитник Мурило выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против "Зенита" из Санкт-Петербурга, сообщается в микроблоге "красно-зеленых" в Twitter.
Обновлено в 11:06
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Гаджеты
Apple выплатила Samsung неустойку из-за низкого спроса на iPhone
Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку в 683 млн долларов из-за низких продаж iPhone, сообщило агентство Reuters.
Обновлено вчера в 11:43
Армия и оружие
Китай модернизировал гаубицу Тип 66 под высокоточные снаряды
Как сообщается, модернизированная гаубица сможет применять высокоточные снаряды с лазерным наведением.
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Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл разругались из-за крестных
Ранее были названы дата и место крещения сына принца Гарри и Меган Маркл.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
«Они не допустили катастрофы планетарного масштаба»: В Петербурге простились с погибшими на подлодке АС-31 моряками
Погибших моряков АС-31 хоронили рядом с подводниками подлодки «Курск», затонувшей в августе 2000 года.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию
Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
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Матроскин становится мартовским котом в новой серии «Простоквашино»
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Происшествия
В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX
Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Футбол
Женская сборная России вышла в финал Кубка Европы по пляжному футболу
В прошлом году наша сборная впервые участвовала в розыгрыше Кубка Европы и завоевала этот трофей.
Обновлено в 06:00
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Мощное землетрясение в Калифорнии застало врасплох телеведущих
Мощное землетрясение в Калифорнии застало телеведущих американского канала KCAL9 врасплох. Видеозапись случившегося опубликовал РЕН ТВ.
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