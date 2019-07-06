Политика

Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»РБК 00:00

Врио главы Калмыкии Хасиков, бывший чемпион мира по кикбоксингу, также был совладельцем Fight Nights. По закону кандидат на выборах главы региона обязан представить три кандидатуры в сенаторы.
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Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!»
РБК00:00

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Капитан команды КВН «Сборная РУДН» станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии

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Газета.Ru02:17

Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

РБК00:00
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
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Бату Хасиков
Российский политик. Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия с 20 марта 2019 года. Спортсмен-кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов.
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