Глава Хакасии выиграл суд у Михаила Леонтьева о защите честиРБК 06:38

Абаканский городской суд удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова о защите чести и достоинства к журналисту, вице-президенту и пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву, сообщает «РИА Новости».

Глава Хакасии выиграл суд у Михаила Леонтьева о защите чести

Музыка Определились все финалисты «Евровидения-2019» Ранее были названы победители первого полуфинала. Победитель конкурса будет объявлен 18 мая.

Политика Суд в США отправил под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг Суд штата Вирджиния постановил вновь взять под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, повторно отказавшуюся ответить на вопросы жюри присяжных по делу, касающемуся этой организации и ее основателя Джулиана Ассанжа.

Здоровье Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию Проект, разрешающий родственникам и законным представителям пациента посещение реанимации, прошел в Госдуме второе чтение.

Энергетика Россия обсуждает с Туркменистаном новый контракт на поставку газа Россия обсуждает с Туркменистаном возможность заключения нового пятилетнего контракта на закупку туркменского газа.

Общество Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети» В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.

Футбол Роберто Карлос: если «Анжи» попросит о поддержке, буду рад ее оказать Бывший футболист махачкалинского "Анжи" бразилец Роберто Карлос выразил готовность помочь клубу, который оказался в сложной финансовой ситуации.

Политика Россия внесла в СБ ООН проект резолюции по взаимодействию стран в ОЗХО Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции по восстановлению конструктивного сотрудничества стран в Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

Футбол Президент «Урала» оценил инцидент с Ильиным в полуфинале Кубка России После ответного матча 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал» между футболистами Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым произошёл конфликт.

Общество Стали известны подробности родов Алины Кабаевой В московском роддоме на время пребывания бывшей гимнастки Алины Кабаевой расселили целый этаж.

Экономика ЦБ увидел в потребительских кредитах ловушку для населения и банков Выступая в комитете Госдумы по финансовому рынку, первый замглавы ЦБ Дмитрий Тулин предупредил, что рост потребительского кредитования в будущем может оказаться ловушкой и для населения, и для банков.

Происшествия Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.

Политика Пушков ответил на отказ Климкина от участия в заседании Совета Европы Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ министра иностранных дел Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы.

Здоровье Запахи тела, которые нельзя игнорировать, назвали медики Фруктовый запах изо рта Доктор Роберт Габбей, работающий в Диабетическом центре Джослина при Гарвардском университете, заявил, что игнорировать „фруктовое дыхание“ изо рта ни в коем случае нельзя, так как это говорит о возможном возникновении диабетического кетоацидоза.

Футбол ЦСКА постарается выиграть «Финал четырех» Евролиги Московский баскетбольный клуб ЦСКА в пятницу начнет выступление в своем очередном "Финале четырех" Евролиги, который пройдет с 17 по 19 мая в испанской Витории-Гастейс.

Политика США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек» Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.

Общество В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.

Театры Лариса Луппиан станет худруком Театра им. Ленсовета Народная артистка пока что не вступила в должность официально. Об этом стало известно сегодня, 16 мая.

Армия и оружие Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

Футбол Месси получил правительственную награду Каталонии Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.

Общество Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".

Авто В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ» Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».

Музыка «Мелодия» выпустила CD с первым концертом Эдисона Денисова Фирма «Мелодия» выпустила компакт-диск с трансляционной записью первого в СССР авторского концерта композитора Эдисона Денисова.