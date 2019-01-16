Общество
Глава Хакасии выдал премии высшим чиновникам за счет бюджетниковИзвестия вчера в 11:59
Недавно избранный глава Республики Хакасия Валентин Коновалов выписал щедрые новогодние премии своим подчиненным на высших должностях «за счет экономии по фонду оплаты труда», пишет URA.ru.
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