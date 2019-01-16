Общество

Глава Хакасии выдал премии высшим чиновникам за счет бюджетниковИзвестия вчера в 11:59

Недавно избранный глава Республики Хакасия Валентин Коновалов выписал щедрые новогодние премии своим подчиненным на высших должностях «за счет экономии по фонду оплаты труда», пишет URA.ru.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Премии хакасским чиновникам оказались завышенными в СМИ

Коммерсантъ12:14

Замминистра финансов Хакасии уволили после рассказа о 200-процентных премиях

Говорит Москва12:29

Рассказавшую о 300-процентных премиях чиновникам россиянку уволили

Lenta.ru10:28

Чиновницу, раскрывшую премию подчиненной губернатора-коммуниста в миллион рублей, лишили должности

URA.Ru09:32

В Хакасии уволили замминистра, возмутившуюся огромными премиями чиновников

Взгляд.ру09:02

Власти Хакасии опровергли данные СМИ о больших премиях министрам

РИА Новости01:33

Олег Иванов: Ежемесячные премии команде Зимина 9 лет никого не волновали

ИА Хакасия04:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Общество

Настя Рыбка рассказала о своих планах после выхода из тюрьмы

Обновлено в 11:04
Общество

«Аэрофлот» сообщил об исчерпании субсидий на полеты на Дальний Восток

Выделенные государством деньги на субсидируемые полеты «Аэрофлота» на Дальний Восток и внутри региона закончились, в связи с чем авиакомпания приостанавливает бронирование мест.
Обновлено в 08:47
Здоровье

Госдума одобрила законопроект о паллиативной помощи

Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о паллиативной медицинской помощи, уточняющий порядок ее оказания.
Обновлено в 05:20
Общество

YouTube запретил видео с опасными для жизни и здоровья акциями

Администрация видеохостинга YouTube обновила правила пользования, запретив публиковать видео, на которых выполняются опасные для жизни и здоровья задания.
Обновлено в 10:20
Общество

Администрация японского отеля с роботами вернет на работу людей

Обновлено в 07:08
Общество

Google переименовал детские сады Москвы в крематории

Сервис Google Maps переименовал 16 детских садов Москвы в крематории.
Обновлено в 11:08
Общество

Свердловский губернатор пообещал не менее 12 яиц в магазинной упаковке

В Свердловской области не только не снизят, но даже увеличат количество яиц в магазинных упаковках до 12 штук.
Обновлено в 05:00
Общество

ФСИН опровергла содержание Улюкаева в VIP-камере

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России 16 января опровергли заявления ряда средств массовой информации, ранее сообщивших о создании для осужденного экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева особых условий в колонии.
Обновлено в 03:31
Общество

Российские водители смогут оформлять ДТП через мобильное приложение

Отмечается, что, согласно проекту правительства, участники ДТП смогут отправить извещение об аварии страховщику для получения выплат по ОСАГО через приложение.
Обновлено в 07:47
Общество

Столичные власти решили внепланово проверить газовые плиты москвичей

Внеплановая проверка газового хозяйства в жилом секторе столицы продлится до 23 января и затронет около 1,8 млн единиц оборудования, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:11
Общество

У ветерана отобрали выданные по ошибке подарки

В поселке Разумное Белгородской области сотрудники администрации отобрали врученные по ошибке подарки у 96-летней Лидии Новосельцевой — ветерана Великой Отечественной, пишет «Fonar.tv».
Обновлено в 02:47
Общество

В ЦБ увидели в сказках помеху финансовой культуре россиян

Некоторые сказки формируют у россиян веру в легкое получение вознаграждений и вредят формированию культуры финансовой грамотности, заявил в Госдуме первый зампред Центробанка Сергей Швецов, пишет агентство «Москва».
Обновлено вчера в 18:37
Общество

Названы страны с самыми красивыми женщинами

В топ-5 своеобразного рейтинга стран с самыми красивыми женщинами вошли Филиппины, Мексика, Южная Африка и Вьетнам.
Обновлено вчера в 12:13
Общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье на 17 января объявлен желтый уровень погодной опасности - синоптики прогнозируют на территории региона снегопады и образование гололедицы, а также сильный ветер, образующий метель.
Обновлено в 06:52
ЖКХ

От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир

Так ответила на вопросы читателей "Российской газеты" во время "горячей линии" в редакции исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева.
Обновлено вчера в 19:15
Главное