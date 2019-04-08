Глава Хакасии подал в суд на Михаила ЛеонтьеваРИА Новости 06:42

Хакасия — маленький регион. Там угля очень много, но на самом деле страна богатая: Хакасией больше, Хакасией меньше… Ну дебил поуправляет Хакасией — ну не будет Хакасии, ну и че? Надыбаем где-нибудь новую Хакасию.

Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства после резкого высказывания телеведущего Михаила Леонтьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.

Глава Хакасии подал в суд на Михаила Леонтьева

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Политика ФБР начало расследование против Коломойского Федеральное бюро расследований США ведет дело в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского, пишет Daily Beast.

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