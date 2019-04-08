Политика

Глава Хакасии подал в суд на Михаила ЛеонтьеваРИА Новости 06:42

Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства после резкого высказывания телеведущего Михаила Леонтьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
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Михаил Леонтьев
Хакасия — маленький регион. Там угля очень много, но на самом деле страна богатая: Хакасией больше, Хакасией меньше… Ну дебил поуправляет Хакасией — ну не будет Хакасии, ну и че? Надыбаем где-нибудь новую Хакасию.
— Михаил Леонтьев, российский телеведущийИА Хакасия 02:27

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Глава Хакасии подал в суд на Михаила Леонтьева

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После развода, Ксения Собчак сразу окунулась в новый роман с режиссером Богомоловым, а Виторган ушел в работу с головой.
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"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
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Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на Филиппины

"В понедельник запланирован визит вежливости командира отряда капитана 1 ранга Сергея Алантьева и командиров кораблей к командующему Военно-морскими силами Филиппин", - говорится в сообщении.
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Михаил Леонтьев
Российский телеведущий
Российский журналист и телеведущий, публицист, топ-менеджер. Вице-президент и пресс-секретарь - директор департамента информации и рекламы/советник президента корпорации «Роснефть». Ведущий телепередач Первого канала «Однако» и «Большая игра», главный редактор журнала «Однако». Лауреат премии «Золотое перо России».
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