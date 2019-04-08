Политика
Глава Хакасии подал в суд на Михаила ЛеонтьеваРИА Новости 06:42
Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства после резкого высказывания телеведущего Михаила Леонтьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
Читать в источнике
Оценить23
Протестное голосование мы сейчас видим в России. Есть регион Хакасия, там выбрали губернатором дебила. Всем понятно, что он дебил. Это никого не интересует. Он открытый дебил, совершенно манифестированный.
— Михаил Леонтьев, российский телеведущийRambler News Service 07:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 10:07, Ашберн
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Оренбурге пенсионер умер в цирке, помогая клоунам на сцене
Следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту гибели пенсионера во время циркового представления: мужчина был вызван клоунами на сцену, принял участие в нескольких шуточных сценах и упал замертво, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
Обновлено в 08:30
Политика
В ЦИК потребовали устроить дебаты Порошенко и Зеленского на ТВ
До начала первого тура выборов Петр Порошенко, Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко должны были принять участие в официальных дебатах на телеканале «Первый».
Обновлено в 02:39
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский развелся с женой
Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
Обновлено в 04:00
Политика
RT публикует третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон
Обновлено в 04:15
Происшествия
Площадь пожара на территории ЗМЗ составила 1200 кв.м
Обновлено в 09:58
Происшествия
Ишаев возместил ущерб «Роснефти»
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев компенсировал нанесенный "Роснефти" финансовый ущерб.
Обновлено в 09:51
Политика
Президент Финляндии поехал к Путину на поезде
Обновлено в 08:24
Здоровье
В Мурманской области назначили нового министра здравоохранения
Сегодня в ходе оперативного совещания временно исполняющий обязанности главы Мурманской области Андрей Чибис назначил Дмитрия Панычева министром здравоохранения региона.
Обновлено в 04:50
Культура
Серебренников выпущен из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:25
Кино
Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда
Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Струя кипятка выбила окно и убила жительницу Петербурга
Обновлено в 03:19
Экономика
Мексиканская Interjet может отказаться от закупки российских SSJ 100
Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине 2018 года мексиканская авиакомпания Interjet приостановила эксплуатация 15 из 22 российских самолётов Sukhoi Superjet 100, а также отправила на хранение два самолёта SSJ-100 производства российско-французского объединения PowerJet.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Армия России получит за три года 150 тысяч новых АК-12 и АК-15
150 тысяч автоматов Калашникова АК-12 и АК-15 получит в ближайшие три года, с 2019 по 2021, армия России, сообщает 6 апреля Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено 06 апреля в 15:22
Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Недвижимость
Эксперты рассказали о стабильном росте цен на вторичную недвижимость
Каждый месяц с начала 2019 года стоимость квадратного метра в целом по стране прибавляла около 1%. К таким выводам пришли эксперты интернет-сервиса «Авито Недвижимость», проанализировав рынок недвижимости в России.
Обновлено в 06:25
Политика
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ «потрясением для Европы»
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд предупредил, что возможный выход России из организации может обернуться потрясением для Европы.
Обновлено в 05:55
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра
Обновлено в 05:23
Общество
Прокуратуры регионов объяснили отмену концертов решением организаторов
В региональных прокуратурах утверждают, что отмена концертов современных музыкантов в конце 2018 года связана с решением самих организаторов, а не с запретом правоохранительных органов.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Политика
Ассанж заявил об угрозах убийством
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил о «смертельной опасности».
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Войска Хафтара начали покидать аэропорт Триполи
Войска Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара начали покидать занятый ими ранее международный аэропорт в Триполи, пишут Aljazeera и Sky News Arabia.
Обновлено в 08:45
Энергетика
Сечин предложил альтернативный вариант регулирования топливного рынка
Глава "Роснефти" подчеркивает, что механизмы, которые были объявлены Минфином, как компенсирующие нефтяным компаниям потери от сдерживания цен, так и не заработали, не обеспечив компенсацию нефтяным компаниям превышения экспортной альтернативы над ценами внутреннего рынка.
Обновлено в 04:13
Политика
Путин назвал приоритетом поставку С-400 в Турцию
Завершение контракта по поставке в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 является приоритетом для Москвы и Анкары, заявил президент России Владимир Путин на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.
Обновлено в 09:46
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28