Политика
Глава Хакасии подал в суд на Михаила ЛеонтьеваРИА Новости 06:42
Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства после резкого высказывания телеведущего Михаила Леонтьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
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Хакасия — маленький регион. Там угля очень много, но на самом деле страна богатая: Хакасией больше, Хакасией меньше… Ну дебил поуправляет Хакасией — ну не будет Хакасии, ну и че? Надыбаем где-нибудь новую Хакасию.
— Михаил Леонтьев, российский телеведущийИА Хакасия 02:27
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