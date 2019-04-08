Глава Хакасии подал в суд на Михаила ЛеонтьеваРИА Новости 06:42

Хакасия — маленький регион. Там угля очень много, но на самом деле страна богатая: Хакасией больше, Хакасией меньше… Ну дебил поуправляет Хакасией — ну не будет Хакасии, ну и че? Надыбаем где-нибудь новую Хакасию.

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Глава Хакасии подал в суд на Михаила Леонтьева

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