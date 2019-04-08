Глава Хакасии подал в суд на Михаила ЛеонтьеваРИА Новости 06:42

Политика
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Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства после резкого высказывания телеведущего Михаила Леонтьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
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Протестное голосование мы сейчас видим в России. Есть регион Хакасия, там выбрали губернатором дебила. Всем понятно, что он дебил. Это никого не интересует. Он открытый дебил, совершенно манифестированный.
— Михаил Леонтьев, российский телеведущийRambler News Service 07:06
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