Политика
Глава Хакасии подал в суд на Леонтьева, назвавшего его «дебилом»URA.Ru 08:04
Глава Хакасии Валентин Коновалов подал в суд на вице-президента и пресс-секретаря «Роснефти», тележурналиста Михаила Леонтьева. Так политик отреагировал на высказывание Леонтьева, назвавшего главу республики «дебилом».
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Хакасия — маленький регион. Там угля очень много, но на самом деле страна богатая: Хакасией больше, Хакасией меньше… Ну дебил поуправляет Хакасией — ну не будет Хакасии, ну и че? Надыбаем где-нибудь новую Хакасию.
— Михаил Леонтьев, российский телеведущийИА Хакасия 02:27
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