Глава Хакасии подал в суд на Леонтьева, назвавшего его «дебилом»URA.Ru 08:04

Хакасия — маленький регион. Там угля очень много, но на самом деле страна богатая: Хакасией больше, Хакасией меньше… Ну дебил поуправляет Хакасией — ну не будет Хакасии, ну и че? Надыбаем где-нибудь новую Хакасию.

Глава Хакасии Валентин Коновалов подал в суд на вице-президента и пресс-секретаря «Роснефти», тележурналиста Михаила Леонтьева. Так политик отреагировал на высказывание Леонтьева, назвавшего главу республики «дебилом».

Глава Хакасии подал в суд на Леонтьева, назвавшего его «дебилом»

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