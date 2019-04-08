Политика
Глава Хакасии подал иск к Михаилу ЛеонтьевуКонтинент Сибирь Online 05:39
В Абаканском городском суде вновь рассматривается иск главы Хакасии Валентина Коновалова к журналисту, главе пресс-службы "Роснефти" Михаилу Леонтьеву. Заявление от истца принято к производству 25 февраля, рассмотрение заново началось 4 апреля. Однако по существу иск еще не рассматривался.
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Хакасия — маленький регион. Там угля очень много, но на самом деле страна богатая: Хакасией больше, Хакасией меньше… Ну дебил поуправляет Хакасией — ну не будет Хакасии, ну и че? Надыбаем где-нибудь новую Хакасию.
— Михаил Леонтьев, российский телеведущийИА Хакасия 02:27
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