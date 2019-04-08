Глава Хакасии подал иск к Михаилу ЛеонтьевуКонтинент Сибирь Online 05:39

Хакасия — маленький регион. Там угля очень много, но на самом деле страна богатая: Хакасией больше, Хакасией меньше… Ну дебил поуправляет Хакасией — ну не будет Хакасии, ну и че? Надыбаем где-нибудь новую Хакасию.

В Абаканском городском суде вновь рассматривается иск главы Хакасии Валентина Коновалова к журналисту, главе пресс-службы "Роснефти" Михаилу Леонтьеву. Заявление от истца принято к производству 25 февраля, рассмотрение заново началось 4 апреля. Однако по существу иск еще не рассматривался.

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Шоу-бизнес Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак Российский народный артист Эммануил Виторган оценил развод своего сына Максима с известной телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.

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Общество Родители отравившихся в детсадах детей подали второй иск к комбинату Пригожина и властям Москвы Подали второй коллективный иск: 14 соистцов - родителей детей, отравленных в детских садах Москвы, к Департаментам образования и здравоохранения Москвы, поставщикам питания "Конкорд" и "Вито-1" и 5 московским школам как к госзаказчиками некачественного питания. pic.twitter.com / cSjARldM7f — Соболь Любовь (@ SobolLubov) 8 апреля 2019 г. Ответчиками выступают школы на юго-востоке и востоке Москвы.

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