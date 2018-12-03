Политика
Глава ХДС сочла чрезмерно радикальным отказ от «Северного потока — 2»
Глава ХДС сочла чрезмерно радикальным отказ от «Северного потока — 2»Газета.Ru05:49
Генеральный секретарь германской партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую пророчат в приемники Ангелы Меркель, заявила о том, что отказ от политической поддержки "Северного потока-2" был бы слишком радикальной мерой.
Газета.Ru05:49
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Возможный преемник Меркель высказалась против отказа от «Северного потока-2»
Московский Комсомолецвчера в 22:07
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