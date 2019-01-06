Религия

Глава КЧР поздравил всех православных верующих с Рождеством Христовым
Телеканал Архыз 24
вчера в 11:03

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поздравил всех православных верующих с Рождеством Христовым.
Телеканал Архыз 24вчера в 11:03

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Глава КЧР поздравил всех православных верующих с Рождеством Христовым

Телеканал Архыз 24вчера в 11:03

Что такое Рождество Христово?

Kursk.comвчера в 09:28
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