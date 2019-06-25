Экономика
Глава «Интер РАО» продал свою долю в компанииТАСС 11:58
Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
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В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota
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Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Общество
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в рейтинге World’s 50 Best Restaurants 2019, сообщает сайт Eater.com.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу
На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
В Иллинойсе легализовали марихуану
Американский штат Иллинойс стал 11-м штатом США, где легализовали марихуану, сообщил губернатор штата Джей Роберт Прицкер.
Обновлено в 15:36
Политика
Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 05:44
Гаджеты
Ноутбук Lenovo ThinkBook вышел в России
Компания Lenovo выпустила в России ноутбук ThinkBook, который был представлен в мае этого года.
Обновлено в 15:37
Авто
Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos
Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:05
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей
Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 00:50
Экономика
Орешкин предупредил о затяжном мировом кризисе
Следующий мировой экономический кризис может стать затяжным. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Транспорт
Акимов допустил заход ВСМ Москва – Санкт-Петербург в Великий Новгород
Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва–Санкт-Петербург может пройти через Великий Новгород.
Обновлено в 08:32
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой
По предварительной информации, причиной отравления стала некачественная вода, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы администрации города во вторник.
Обновлено в 15:14
Транспорт
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Пленум Верховного суда принял постановление, разъясняющее нижестоящим судам, как наказывать водителей при нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 05:20
Наука
Как температура влияет на сон, рассказали ученые
Обновлено вчера в 11:25
Политика
Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры разделило Киев
Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 16:13
Политика
Соловьев оскорбил покойного Доренко
Владимир Соловьёв назвал скончавшегося в мае журналиста Сергея Доренко предателем, сообщает Ura.ru.
Обновлено в 02:50
Футбол
Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Левски»
Обновлено в 14:17
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Политика
Рябков назвал причину вспышки вирусов Зика и Эбола
Вспышки заболеваемости вирусами Зика и Эбола в разных странах мира могли произойти, в том числе, из-за вмешательства человека в экспериментальных или каких-либо других целях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Харатьяна возмужал и стал «копией» актера
Супруга Дмитрия Харатьяна Марина Майко в честь своего 49-летнего дня рождения поделилась редким фотоснимком, на котором она запечатлена в окружении своего 59-летнего мужа и 21-летнего сына Ивана.
Обновлено в 00:42
Космос
Илон Маск призвал оккупировать Марс, но перепутал его с Луной
Обновлено в 10:59
Происшествия
Петербуржец зарезал 18-летнюю возлюбленную и остался ждать полицию
В Санкт-Петербурге расследуется жестокое убийство 18-летней девушки, которое произошло сегодня в одном из жилых домов на Московском проспекте.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллинной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Происшествия
В Костромской области произошёл пожар в детском лагере
Обновлено в 15:58
Футбол
Определились четвертьфинальные пары Кубка Америки по футболу
По итогам группового этапа Кубка Америки по футболу, заключительные матчи которого прошли в ночь на вторник по московскому времени, определились пары 1/4 финала.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес
Организаторы последнего концерта Аллы Пугачевой назвали ее райдер
По словам управляющего холдингом Atom Entertainment Group Андрея Алексеева, являющегося организатором масштабного ноябрьского шоу в столице Беларуси, его первое знакомство с Примадонной состоялось около 15 лет назад, когда она согласилась на выступление в Минске.
Обновлено в 07:47