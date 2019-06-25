Экономика
Глава «Интер РАО» продал свою долю в компанииТАСС 11:58
Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 17:01, Вашингтон
Экономика
Расходы на военные пенсии увеличат в России
Минфин планирует выделить на военные пенсии в 2020–2022 годах на 600 млрд рублей больше нынешнего уровня.
Обновлено в 02:41
Политика
В Иллинойсе легализовали марихуану
Американский штат Иллинойс стал 11-м штатом США, где легализовали марихуану, сообщил губернатор штата Джей Роберт Прицкер.
Обновлено в 15:36
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Политика
Порошенко закидали дымовыми шашками
"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом", - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем фейсбуке.
Обновлено в 15:45
Политика
Новым пресс-секретарем Белого дома станет представитель Мелании Трамп
Пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем Белого дома, сообщила первая леди США Мелания Трамп в своем Twitter.
Обновлено в 14:50
Происшествия
Жертвами московского отравителя стали десять человек
Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 15:20
Хоккей
Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто
Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Обновлено в 15:48
Политика
Американские адвокаты Фирташа уверены, что суд признает его невиновным
Американские адвокаты украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, экстрадицию которого в США ранее одобрил суд в Австрии, полагают, что в итоге он будет признан невиновным.
Обновлено в 15:34
Энергетика
Правительство перестанет сдерживать цены на бензин
В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
Обновлено в 01:57
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено в 14:24
Политика
В Раде заявили о завершении «похода Украины в Европу»
Для Украины «поход в Европу закончился», считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа» Вадим Рабинович.
Обновлено в 15:25
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Футбол
«Тоттенхэм» предлагает «Лиону» за Ндомбеле 62 млн евро плюс бонусы
По информации журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб может купить 22-летнего француза за 62 миллиона евро плюс бонусы.
Обновлено в 16:18
Общество
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире
Обновлено в 14:53
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Политика
Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны
Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую российской делегации участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 14:24
Экономика
ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail
ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.
Обновлено в 11:09
Политика
Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры разделило Киев
Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 16:13
Футбол
В интернете появилось фото новой домашней формы «Зенита»
На портале Footyheadlines появилась фотография домашней формы «Зенита» на следующий сезон.
Обновлено в 07:38
Футбол
Форвард «Витесса» пожаловался на тяжелые тренировки у Слуцкого
19-летний нападающий «Витесса» Томас Бюйтинк признался, что в команде не всем по душе тяжелые тренировки, которые проводит главный тренер Леонид Слуцкий.
Обновлено в 16:48
Авто
Кроссовер Audi Q7 получил спецверсию в России
Начался прием заказов российскими автодилерами Audi на специальную серию полноразмерного кроссовера Audi Q7 S line Edition.
Обновлено в 10:15
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Дана Борисова призвала спасать Марину Хлебникову
На своей странице в Instagram Дана Борисова призвала спасть Марину Хлебникову. Впрочем, пока неясно, как телеведущая собирается это делать.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Харатьяна возмужал и стал «копией» актера
Супруга Дмитрия Харатьяна Марина Майко в честь своего 49-летнего дня рождения поделилась редким фотоснимком, на котором она запечатлена в окружении своего 59-летнего мужа и 21-летнего сына Ивана.
Обновлено в 00:42
Экономика
Зеленский решил добить гривну: НБУ вводит банкноту в тысячу гривен
На Украине появится новая банкнота. Национальный банк вводит в оборот банкноту номиналом в 1 тысячу гривен.
Обновлено в 07:00
Футбол
«Спартак» не взял Боккетти на сбор в Австрию
Главный тренер «Спартак» Олег Кононов взял на сбор в Австрию 29 футболистов, сообщается на официальном сайте красно-белых.
Обновлено вчера в 18:23
Кино
«Мстители: Финал» снова покажут в российских кинотеатрах
Обновлено в 11:19
Недвижимость
Жители Дальнего Востока смогут оформить ипотеку под 2% годовых
Правительство РФ разрабатывает механизм льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока, ставка по ней будет составлять 2% годовых.
Обновлено в 05:05