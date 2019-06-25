Глава «Интер РАО» продал свою долю в компанииТАСС вчера в 11:58

Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".

Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании

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