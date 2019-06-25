Экономика
Глава «Интер РАО» продал свою долю в компанииТАСС 11:58
Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
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Происшествия
Эвенки просят Путина спасти их от беспредела структуры «Ростеха»
Жители Бурятии обратились к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на беспредел добытчиков нефрита «Забайкальского горнорудного предприятия» (структура «Ростеха»).
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:40
Футбол
Определились четвертьфинальные пары Кубка Америки
Сегодня состоялись последние матчи группового этапа Кубка Америки-2019, и стали известны составы четвертьфинальных пар.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Мосгорсуд признал продление ареста Абызову законным
Обновлено в 12:41
Энергетика
Нефтяники получат компенсацию за поставки топлива на внутренний рынок
Министерство финансов и министерство энергетики России договорились о компенсациях нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок России, об этом заявили в Минфине.
Обновлено в 13:26
Происшествия
На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело
Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено в 12:03
Политика
Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду
Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:54
Политика
Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ
Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено в 07:49
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Наука
Настройка донорских Т-клеток поможет побороть острый миелоидный лейкоз
Специалисты из Центра онкологических исследований имени Фреда Хатчинсона в Сиэттле (США) опробовали новый способ лечения острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) донорскими гемопоэтическими клетками, намного снижающие риск повторных проявлений заболевания по сравнению с существующими методиками.
Обновлено в 12:07
Экономика
ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail
ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.
Обновлено в 11:09
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Финансы
В топ-10 банках России ставка по вкладам выросла до 7,36%
За 10 дней средняя максимальная ставка по вкладам выросла с 7,31% до 7,36%.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы
"В настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире", — отметил вице-премьер.
Обновлено в 09:31
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Авто
В IIHS назвали самые опасные системы помощи водителям
Электронные системы помощи водителю тоже могут быть опасными.
Обновлено в 00:32
Путешествия
Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал
«Байкал вызывает все больше беспокойства», – признался специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Всероссийском водном конгрессе.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем
Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Тольятти убит чемпион Самарской области по дзюдо
Как сообщает паблик федерации дзюдо Тольятти в социальной сети «Вконтакте», погибшим в результате конфликта в одном из городских кафе стал Евгений Кушнир, который был действующим чемпионом Самарской области по дзюдо в весе до 81 кг.
Обновлено в 04:05
Здоровье
В Челябинске выросла заболеваемость описторхозом
По данным Роспотребнадзора за 5 месяцев 2019 года на территории Челябинска отмечен рост заболеваемости описторхозом.
Обновлено в 10:19
Происшествия
На АЗС в Чечне вспыхнул пожар, есть угроза взрыва
Пожар вспыхнул на автозаправочной станции в чеченском селе Автуры, есть угроза взрыва, сообщает региональное управление МЧС по Чечне.
Обновлено в 10:39
Футбол
Жена Риксена поблагодарила фанатов «Зенита» за поддержку
Вероника Риксен, жена смертельно больного экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, поблагодарила за поддержку фанатов петербургского клуба.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
Узбекистан купил у России «Тигров»
Узбекистан закупил у России партию отечественных бронеавтомобилей «Тигр».
Обновлено в 03:19
Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Политика
В круге СВЕТА: Все ли мы знаем о трагедии с АПЛ «Курск»
Н. Росебашвили ― Сергей Владимирович, вы сказали, что главные потерпевшие в этой ситуации – это именно российские граждане.
Обновлено в 13:06
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23