Экономика

Глава «Интер РАО» продал свою долю в компанииТАСС 11:58

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Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
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Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании

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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
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Борис Юрьевич Ковальчук
Российский менеджер и чиновник. Председатель Правления ПАО «Интер РАО».
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Интер РАО
Российская компания
Российская энергетическая компания, управляющая активами в России, а также в странах Европы и СНГ. В сферу деятельности Интер РАО входит производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международный энергетический трейдинг, инжиниринг, проектирование и строительство энергообъектов. Также под контролем Интер РАО - ряд энергетических компаний за рубежом, включая тепловые и гидроэлектростанции, электросетевые и энерготрейдинговые компании.
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