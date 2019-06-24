Глава Ингушетии подает в отставкуРИА Новости 12:11

с чего всё началось

Юнус-Бек Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента России о своей досрочной отставке с поста главы республики.

Наука В ДВФУ возросла концентрация пестицидов в организмах морских животных На Дальнем Востоке значительно возросла концентрация вредных пестицидов в морских животных, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Политика Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата о Крыме Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата Александра Шешеля на русском языке о Крыме.

Здоровье Радий Хабиров считает катастрофой ситуацию в здравоохранении Башкирии Радий Хабиров назвал ситуацию катастрофой и дал поручение принять меры и исправить ситуацию.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Финансы Трамп может принять решение о девальвации доллара Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.

Политика СПЧ обратился в ОБСЕ из-за нападения на журналистов из России в Грузии Совет по правам человека при президенте России обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с призывом объединить усилия для расследования нападения на российских журналистов в Грузии.

Шоу-бизнес Андрей Аршавин отказал дочери в прописке Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".

Политика МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20 У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.

Происшествия В Калифорнии при стрельбе погибли пять человек Пять человек погибли при стрельбе в калифорнийском городе Сан-Хосе, среди них предполагаемый злоумышленник, сообщил местный телеканал АВС7.

Происшествия Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана увеличилось до 72 В результате взрыва боеприпасов на территории воинской части города Арысь на юге Казахстана пострадали по меньшей мере 72 человека, 34 из них госпитализированы.

Футбол ФИФА прокомментировала антироссийскую акцию грузинских футболистов Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал инцидент с грузинскими футболистами, которые провели антироссийские акции, писал News.ru.

Политика Порошенко предложил переименовать Грузию Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Министерству иностранных дел Украины нужно начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело.

Игры Спустя более чем 9 лет Heavy Rain добралась до РС В России Heavy Rain на РС продаётся за 782 рубля после недавнего повышения цены.

Шоу-бизнес Пережившая шесть операций Наталья Фатеева передвигается на ходунках Наталья Фатеева, пережившая шесть операций по замене шейки бедра, начала передвигаться с помощью ходунков.

Общество Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости".

Путешествия Ростуризм разъяснил порядок возврата билетов и туров в Грузию Ростуризм опубликовал на своем сайте часто задаваемые вопросы туристов о ситуации в Грузии, где, в частности, разъяснил порядок возврата средств за авиабилеты и туры.

Политика Переговоры Патрушева и Болтона продлились полтора часа Переговоры продлились полтора часа. Ранее Патрушев и Болтон начали встречу в Иерусалиме.

Гаджеты Билл Гейтс назвал главную ошибку компании Microsoft Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android.

Технологии МТС поменяла логотип впервые за 13 лет Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.

Футбол Глушаков описал «Спартак» тремя словами Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший команду, охарактеризовал клуб тремя словами.

Политика Трамп ввел санкции против лидера Ирана Хаменеи Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи, передает агентство Bloomberg.

Авто Роскачество объяснило, как защитить автомобиль от угона Названы автомобили, которые совершенно не интересуют угонщиков Еще один метод, рекомендуемый Роскачеством – нанесение на автомобиль аэрографического рисунка или виниловых наклеек.

Общество Якобашвили не вернется в Россию из-за обысков ФСБ Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время.