Политика

Глава Ингушетии подает в отставкуРИА Новости 12:11

Юнус-Бек Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента России о своей досрочной отставке с поста главы республики.
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с чего всё началось
«Я принял решение обратиться к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики», — указано в обращении
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RT на русском12:10

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Итоги правления Юнус-Бека Евкурова

Коммерсантъ14:11

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил об отставке

Life.ru12:08

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

РБК12:11

Глава Ингушетии объявил о решении уйти в отставку

RT на русском12:10

Глава Ингушетии подает в отставку

РИА Новости12:11

Эксперты: Евкуров принял решение об отставке с целью стабилизировать ситуацию в Ингушетии

ТАСС14:41

В Госдуме охарактеризовали решение Евкурова об отставке

Газета.Ru14:33
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:06, Вашингтон
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В ДВФУ возросла концентрация пестицидов в организмах морских животных

На Дальнем Востоке значительно возросла концентрация вредных пестицидов в морских животных, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата о Крыме

Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата Александра Шешеля на русском языке о Крыме.
Обновлено в 14:15
Здоровье

Радий Хабиров считает катастрофой ситуацию в здравоохранении Башкирии

Радий Хабиров назвал ситуацию катастрофой и дал поручение принять меры и исправить ситуацию.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Восстановлено электроснабжение Петроградского района Петербурга

Обновлено в 11:58
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

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Обновлено вчера в 19:32
Финансы

Трамп может принять решение о девальвации доллара

Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено в 06:41
Политика

СПЧ обратился в ОБСЕ из-за нападения на журналистов из России в Грузии

Совет по правам человека при президенте России обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с призывом объединить усилия для расследования нападения на российских журналистов в Грузии.
Обновлено в 14:52
Футбол

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Шоу-бизнес

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Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Политика

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У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В Калифорнии при стрельбе погибли пять человек

Пять человек погибли при стрельбе в калифорнийском городе Сан-Хосе, среди них предполагаемый злоумышленник, сообщил местный телеканал АВС7.
Обновлено в 14:16
Происшествия

Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана увеличилось до 72

В результате взрыва боеприпасов на территории воинской части города Арысь на юге Казахстана пострадали по меньшей мере 72 человека, 34 из них госпитализированы.
Обновлено в 13:09
Футбол

ФИФА прокомментировала антироссийскую акцию грузинских футболистов

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал инцидент с грузинскими футболистами, которые провели антироссийские акции, писал News.ru.
Обновлено в 12:07
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Министерству иностранных дел Украины нужно начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело.
Обновлено в 14:45
Игры

Спустя более чем 9 лет Heavy Rain добралась до РС

В России Heavy Rain на РС продаётся за 782 рубля после недавнего повышения цены.
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Экономика

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля

С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес

Пережившая шесть операций Наталья Фатеева передвигается на ходунках

Наталья Фатеева, пережившая шесть операций по замене шейки бедра, начала передвигаться с помощью ходунков.
Обновлено в 07:25
Общество

Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:31
Путешествия

Ростуризм разъяснил порядок возврата билетов и туров в Грузию

Ростуризм опубликовал на своем сайте часто задаваемые вопросы туристов о ситуации в Грузии, где, в частности, разъяснил порядок возврата средств за авиабилеты и туры.
Обновлено в 08:58
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Переговоры Патрушева и Болтона продлились полтора часа

Переговоры продлились полтора часа. Ранее Патрушев и Болтон начали встречу в Иерусалиме.
Обновлено в 12:53
Гаджеты

Билл Гейтс назвал главную ошибку компании Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android.
Обновлено в 06:57
Технологии

МТС поменяла логотип впервые за 13 лет

Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
Обновлено в 11:43
Футбол

Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 года

Обновлено в 14:03
Футбол

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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший команду, охарактеризовал клуб тремя словами.
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Спорт

Сборная России по баскетболу 3х3 завоевала золото Европейских игр

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Названы автомобили, которые совершенно не интересуют угонщиков Еще один метод, рекомендуемый Роскачеством – нанесение на автомобиль аэрографического рисунка или виниловых наклеек.
Обновлено в 07:06
Общество

Якобашвили не вернется в Россию из-за обысков ФСБ

Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время.
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Происшествия

Неизвестные зверски травят и грабят прохожих в Москве

В Москве неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а затем грабят.
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Армия и оружие

«Калашников» представил беспилотник-камикадзе

«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».
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Юнус-бек Баматгиреевич Евкуров
Российский политик
Российский политик, глава Республики Ингушетия с 31 октября 2008 года. Герой Российской Федерации. Член Высшего совета партии «Единая Россия». Генерал-майор.
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