Политика
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставкуВести.Ru 12:15
С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров. Он возглавляет республику с 2008 года. О своей отставке Юнус-бек Евкуров объявил в телеобращении, показанном по ингушскому телевидению, сообщает ТАСС.
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«Я принял решение обратиться к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики», — указано в обращении.RT на русском12:10
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