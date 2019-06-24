Глава Ингушетии Евкуров подает в отставкуВести.Ru 12:15

с чего всё началось

С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров. Он возглавляет республику с 2008 года. О своей отставке Юнус-бек Евкуров объявил в телеобращении, показанном по ингушскому телевидению, сообщает ТАСС.

Политика В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России Участники сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказались обсуждать вопрос о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов, сообщает 24 июня ТАСС.

Наука Древние люди умели готовить картофель 100 тысяч лет назад Археологи обнаружили многочисленные остатки жареных клубней на побережье реки Класес в Южной Африке, где люди жили еще 120 тысяч лет назад.

Политика Порошенко призвал украинцев спасти Грузию Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал жителей своей страны отказаться от отпуска в Крыму и на заграничных курортах в пользу отдыха в Грузии, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с «российской агрессией».

Культура Умерла писательница Джудит Кранц Американская писательница, автор любовных романов Джудит Кранц умерла на 92-м году жизни.

Футбол Защитник ЦСКА Щенников выбыл из строя из-за перелома лодыжки Крайний защитник московского ЦСКА Георгий Щенников выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы, которую он получил в понедельник, 24 июня на утренней тренировке команды на клубной базе в Ватутинках.

Общество Россияне стали больше ностальгировать о Советском Союзе Согласно результатам исследования, россияне стали заметно чаще называть среди основных характеристик ушедшей страны положительные черты.

Технологии МТС обновил визуальный стиль, слоган и позиционирование бренда Мобильный оператор МТС обновил визуальный стиль, слоган и позиционирование бренда, сообщает пресс-служба компании.

Кино В «Игре престолов» обнаружили плагиат индийского сериала Поклонники популярного телевизионного сериала «Игра престолов» заметили, что один из ключевых эпизодов восьмого сезона имеет сходство со сценой из индийского сериала о приключениях Алладина.

Политика Президент Грузии осудила запрет Путина на посещение страны россиянами Как передает Euronews, президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила такое решение своего российского коллеги, призвав решать политические проблемы без ущерба для туристического бизнеса.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Политика Путин продлил действие продэмбарго на западные товары Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.

Политика Премьер Франции допустил отмену санкций против России Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».

Политика Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана Новые санкции США против Ирана призваны лишить верховного лидера страны Али Хаменеи и других доступа к финансовым инструментам, заявил президент США Дональд Трамп.

Здоровье Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.

Шоу-бизнес Цекало похудел на 10 кг ради молодой жены Как пишет "Стархит" со ссылкой на окружение звездной пары, молодожен начал сбрасывать лишний вес и уже похудел на 10 кг.

Спорт Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Италии Отмечается, что на проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Италия примет Олимпийские игры в четвертый раз.

Футбол Глушаков описал «Спартак» тремя словами Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший команду, охарактеризовал клуб тремя словами.

Космос 10 вариантов будущего через тысячу лет Технологическое будущее подразумевает не только развитие техники, но и буквальный сплав с ней.

Политика Россия назвала условия транзита газа через Украину "Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров", - сказал чиновник.

Футбол «Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса «Ньюкасл Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды.