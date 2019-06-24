Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы ИнгушетииРБК 12:11

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что собирается уйти в отставку. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы республики пишет ТАСС.
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с чего всё началось
В понедельник, 24 июня, на сайте администрации Ингушетии появилось
 обращение главы республики Юнус-Бека Евкурова, в котором он сообщил об уходе в отставку.
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Российский политик, глава Республики Ингушетия с 31 октября 2008 года. Герой Российской Федерации. Член Высшего совета партии «Единая Россия». Генерал-майор.
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