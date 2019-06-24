Евкуров объявил об отставке с поста главы ИнгушетииРБК 12:11

с чего всё началось

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что собирается уйти в отставку. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы республики пишет ТАСС.

Здоровье Яблоки и груши представляют опасность для аллергиков Московские медики предупреждают, что яблоки, груши, фрукты с косточками, например абрикосы, а также лесной орех представляют угрозу для тех, у кого аллергия на пыльцу (поллиноз).

Технологии МТС изменил логотип впервые за 13 лет Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.

Армия и оружие ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М Авиационный комплекс имени Ильюшина передал Воздушно-космическим силам России два модернизированных тяжелых транспортника Ил-76МД-М, еще один будет передан до конца года, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.

Политика ПАСЕ проголосовала за возможность для возвращения России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию.

Общество Правительство определило даты эксперимента по маркировке одежды Даты эксперимента утверждены постановлением правительства от 22 июня 2019 года — документ есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.

Политика Украина в ПАСЕ намерена добиваться санкций против российской делегации Напомним, что в ночь на вторник после обсуждения, занявшего около девяти часов, ПАСЕ приняла резолюцию, по которой ассамблея приглашает РФ принять участие в заседаниях.

Происшествия В Германии из-за двух бомб времен войны эвакуировали 2,5 тыс. человек В немецком городе Гисен (земля Гессен) обнаружили два снаряда времен Второй мировой войны, в результате чего были эвакуированы 2,5 тыс. человек.

Экономика ОП предложила направлять на поддержку семей до 2% ВВП в год Нынешний уровень инвестиций на поддержку семей с детьми национального проекта «Демография» с 0,47% ВВП в год не обеспечит возвращения устойчивого естественного прироста и решения стратегической задачи демографической и геополитической устойчивости страны, — следует из доклада.

Экономика Лотереи вытянули счастливый билет Рынок растет на 20–30% в год, в том числе благодаря партнерствам с федеральными сетями ритейла, где лотерейные билеты становятся импульсивной покупкой.

Наука Музыка помогает старшеклассникам лучше усваивать школьные дисциплины Канадские специалисты выяснили, что старшеклассники, посещавшие с ранних лет уроки музыки, на экзаменах по естественным наукам, математике и английскому языку показывают лучшие результаты, чем их менее «музыкальные» сверстники.

Политика Власть боится нарастания протестов и вынуждена отступать - Соловей Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.

Здоровье Доказано: Соблюдение поста омолаживает, снижает риск развития диабета и рака Пост по часам: пищу - любую - принимать только в конкретное временное «окно», столько, сколько именно вам необходимо, но без обжорства.

Политика Киев ответил на условие РФ по транзиту газа Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.

Происшествия Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США Пограничная служба США обнаружила тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS.

Общество Как я работала в контакт-центре Ростелекома Взгляд изнутри Очень полезный опыт получила от пребывания в «Ростелеком Контакт-центр» в Саранске.

Гаджеты Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.

Шоу-бизнес Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери На фотографии певица и двухлетняя Таисия запечатлены на прогулке. Подписи к снимку Пелагея не добавила.

Армия и оружие В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.

Происшествия Мартин Кочесоко рассказал в суде о подброшенных наркотиках Активист Мартин Кочесоко заявил сегодня в Верховном суде Кабардино-Балкарии, что силовики избили его и подбросили наркотики, заставив дать признательные показания при понятых.

Здоровье Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Политика Трамп подписал указ о введении «жестких санкций» против Ирана В понедельник, 24 июня, президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о введении "жестких санкций" против Ирана.

Происшествия Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".

Армия и оружие Российские военные совершат наблюдательный полет над США Один полет осуществят с 24 по 29 июня на самолете Ту-154МЛК-1 с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс, второй - с 24 по 28 июня над Швецией на Ан-30Б Два полета в рамках договора по открытому небу будет выполнено на этой неделе российскими наблюдателями, передает газета российских Вооруженных Сил "Красная звезда".

Политика Путин на год продлил продуктовое эмбарго Президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2020 года специальные экономические меры, введенные в отношении продукции из стран Евросоюза.