Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал информацию о возможном отстранении российских биатлонистов Антона Шипулина, Алексея Волкова, Александра Логинова, Евгения Гараничева и Ирины Старых. «Это всего лишь слухи», — цитирует главу организации РИА Новости.

Спорт Спорт Российские гандболистки вышли в финал чемпионата Европы

Футбол Футбол УЕФА оштрафовал ЦСКА на 13 тысяч из-за поведения фанатов Дисциплинарный комитет УЕФА завершил разбирательство по матчу пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Викторией» (1:2). Фанаты россиян бросали посторонние предметы, был зафиксирован эпизод выхода болельщика на поле.

Футбол Футбол Тевес заявил, что останется в «Бока Хуниорс» Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес подтвердил, что не собирается покидать команду в ближайшее время.

Футбол Футбол Салах второй год подряд признан лучшим футболистом Африки

Футбол Футбол Ван Дейк: «„Ливерпуль“ не боится „Манчестер Юнайтед“» Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

Спорт Спорт Московское «Динамо» в четвертый раз выиграло Кубок России по волейболу

Футбол Футбол Сборная России начнет отбор к Евро-2020 в Брюсселе и Астане Стали известны города, в которых сборная России проведет свои первые матчи в рамках отбора к Евро-2020.

Футбол Футбол Канселу перенес операцию на мениске и пропустит конец года Защитник «Ювентуса» Жоау Канселу успешно перенес операцию на правом колене и теперь пропустит несколько недель.

Спорт Спорт Колесников стал чемпионом мира в стометровке Российский спортсмен Климент Колесников завоевал золотую медаль в заплыве на 100 м комплексом и установил юниорский рекорд мира.

Хоккей Хоккей Телегин пропустит оставшуюся часть Кубка Первого канала из-за травмы Напомним, форвард получил повреждение в стартовом матче турнира с командой Швеции (3:2 Б). Календарь Кубка Первого канала «Телегин больше не сыграет на КПК, травма нижней части тела», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Хоккей Хоккей Вратарь «Тампы» Василевский стал первой звездой дня в НХЛ

Спорт Спорт Коляда попал в больницу и может пропустить чемпионат России

Футбол Футбол Ройс признан лучшим игроком ноября в бундеслиге Игрок дортмундской «Боруссии» Марко Ройс признан лучшим игроком немецкой бундеслиги в ноябре.

Спорт Спорт Колобков анонсировал приезд экспертов WADA Министр спорта России Павел Колобков заявил, что в ближайшие несколько дней приедут эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA).