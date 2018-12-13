Спорт
Глава IBU опроверг информацию об отстранении российских биатлонистов
Глава IBU опроверг информацию об отстранении российских биатлонистовRT на русском10:55
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал информацию о возможном отстранении российских биатлонистов Антона Шипулина, Алексея Волкова, Александра Логинова, Евгения Гараничева и Ирины Старых. «Это всего лишь слухи», — цитирует главу организации РИА Новости.
RT на русском10:55
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