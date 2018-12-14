Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал информацию о возможном отстранении российских биатлонистов Антона Шипулина, Алексея Волкова, Александра Логинова, Евгения Гараничева и Ирины Старых. «Это всего лишь слухи», — цитирует главу организации РИА Новости.

Спорт Спорт Российские гандболистки вышли в финал чемпионата Европы

Спорт Спорт Московское «Динамо» в четвертый раз выиграло Кубок России по волейболу

Футбол Футбол Салах второй год подряд признан лучшим футболистом Африки Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим футболистом Африки-2018 по версии BBC.

Футбол Футбол УЕФА оштрафовал ЦСКА на 13 тысяч из-за поведения фанатов Дисциплинарный комитет УЕФА завершил разбирательство по матчу пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Викторией» (1:2). Фанаты россиян бросали посторонние предметы, был зафиксирован эпизод выхода болельщика на поле.

Футбол Футбол Сборная России начнет отбор на Евро матчами в Брюсселе и Астане Первый матч квалификации пройдет 21 марта 2019 года со сборной Бельгии. Встреча состоится на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе.

Спорт Спорт Александр Красных завоевал «серебро» чемпионата мира по плаванию Ранее рекорд мира принадлежал сборной России, которая в 2010 году в Дубае показала результат 6 минут 49,04 секунды.

Хоккей Хоккей Телегин пропустит оставшуюся часть Кубка Первого канала из-за травмы Напомним, форвард получил повреждение в стартовом матче турнира с командой Швеции (3:2 Б). Календарь Кубка Первого канала «Телегин больше не сыграет на КПК, травма нижней части тела», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Футбол Футбол Ройс признан лучшим игроком Бундеслиги в ноябре

Спорт Спорт Колобков анонсировал приезд экспертов WADA Министр спорта России Павел Колобков заявил, что в ближайшие несколько дней приедут эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Футбол Футбол Юрген Клопп: «Не смотрим, сколько у МЮ очков, мы видим их силу» Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от воскресной встречи с "Манчестер Юнайтед".

Хоккей Хоккей Вратарь «Тампы» Василевский стал первой звездой дня в НХЛ

Спорт Спорт Малышко: все готовы к любым ситуациям, скандалы не прекращаются Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал новый допинговый скандал и обратил внимание, что расследования в отношении российских спортсменов проводятся в ключевые моменты сезона.

Футбол Футбол «Челси» попытается купить Мертенса в январе

Футбол Футбол Форвард «Ренна» Сарр признан лучшим игроком недели в Лиге Европы Лучшим игроком недели в Лиге Европы признан сенегальский нападающий «Ренна» Исмаила Сарр. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.