Спорт

Глава IBU опроверг информацию об отстранении российских биатлонистов
RT на русском
10:55

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал информацию о возможном отстранении российских биатлонистов Антона Шипулина, Алексея Волкова, Александра Логинова, Евгения Гараничева и Ирины Старых. «Это всего лишь слухи», — цитирует главу организации РИА Новости.
RT на русском10:55

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Судный день. Завтра пятерых российских биатлонистов отстранят

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IBU не обладает данными для временного отстранения российских биатлонистов

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Матч ТВ10:30

IBU: «У нас нет ни подробностей, ни доказательств того, что русские применяли допинг. Мы не имеем права совершать какие-то действия»

Sports.ru10:56

Возможно, отделаемся испугом

Спорт-Экспресс13:05

Источник: «Исполком IBU может временно отстранить пятерых российских биатлонистов»

Sport24.ru09:02
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Российский биатлонист
Российский биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов. Абсолютный чемпион Европы среди юниоров 2008. Двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратный победитель Гонки чемпионов в масс-старте. Заслуженный мастер спорта России.
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